В Україні заборонили популярні таблетки від кашлю

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Аскоріл".

Мова йде про "Аскоріл" таблетки по 10 таблеток у блістері серії 05181756. Виробником ліків є Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія, повідомляє Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Препарат цієї серії заборонили через невідповідність вимог методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/12759/01/01 за показником "Кількісне визначення. Сальбутамол".



Заборона ліків "Аскоріл"

"Аскоріл" застосовують для симптоматичнного лікування продуктивного кашлю, що пов’язаний з бронхоспазмом.

Нагадаємо, що 22 грудня Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила кілька серій противірусних ліків "Гроприм".

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