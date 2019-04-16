В Україні заборонили популярний антисептик через фальсифікацію
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на одну серію антисептику "Етанол 96".
Таке рішення відомство прийняло у понеділок, 15 квітня.
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Мова йде про препарат "Етанол 96", розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах, з маркуванням виробника ПП "Кілафф", Україна серії 051016.
Постійну заборону на серію встановили на підставі листа від виробника щодо підтвердження факту фальсифікації лікарського засобу "Етанол 96".
В Україні заборонили серію антисептику "Етанол 96"
Зазначимо, що препарат застосовується для дезінфекції шкіри рук.
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