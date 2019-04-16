В Україні заборонили популярний антисептик через фальсифікацію

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В Україні заборонили серію антисептику "Етанол 96"
В Україні заборонили серію антисептику "Етанол 96" / buckeyeinternational.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на одну серію антисептику "Етанол 96".

Таке рішення відомство прийняло у понеділок, 15 квітня.

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Мова йде про препарат "Етанол 96", розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах, з маркуванням виробника ПП "Кілафф", Україна серії 051016.

Постійну заборону на серію встановили на підставі листа від виробника щодо підтвердження факту фальсифікації лікарського засобу "Етанол 96".

В Україні заборонили серію антисептику
В Україні заборонили серію антисептику "Етанол 96"

Зазначимо, що препарат застосовується для дезінфекції шкіри рук.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Ліки
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