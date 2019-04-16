В Україні заборонили популярний антисептик через фальсифікацію

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на одну серію антисептику "Етанол 96".

Таке рішення відомство прийняло у понеділок, 15 квітня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про препарат "Етанол 96", розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах, з маркуванням виробника ПП "Кілафф", Україна серії 051016.

Постійну заборону на серію встановили на підставі листа від виробника щодо підтвердження факту фальсифікації лікарського засобу "Етанол 96".



В Україні заборонили серію антисептику "Етанол 96"

Зазначимо, що препарат застосовується для дезінфекції шкіри рук.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.