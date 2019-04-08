В Україні заборонили популярний антисептик

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Етанол 96".

Таке рішення прийняли у п’ятницю, 5 квітня.

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Мова йде про "Етанол 96", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах серії 051016. Виробником ліків є ПП "Кілафф", Україна.

Тимчасово заборону встановили через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області. Препарат застосовують для дезінфекції шкіри рук.



В Україні заборонили одну серію антисептика "Етанол 96"

5 квітня під постійну заборону потрапив "Танган 40", порошок (субстанція) у пакетах подвійних поліетиленових для виробництва стерильних лікарських форм серії 20180403.

Препарат виготовляють у Китаї. Порошок застосовують для виробництва стерильних лікарських форм.

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