В Україні заборонили популярний антисептик

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В Україні заборонили одну серію препарату "Спирт Етиловий 96%"
В Україні заборонили одну серію препарату "Спирт Етиловий 96%" / deskgram.net

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на одну серію препарату "Спирт Етиловий 96%".

Відповідне рішення відомство прийняло у понеділок, 6 травня.

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Мова йде про лікарський засіб "Спирт Етиловий 96%", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах скляних серії 040318. Виробник засобу – ПрАТ "Біолік", Україна.

Заборону встановили через те, що серія 040318 не випускалася виробником.

В Україні заборонили одну серію препарату
В Україні заборонили одну серію препарату "Спирт Етиловий 96%"

Препарат застосовують для дезінфекції шкіри рук.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Ліки
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