В Україні заборонили популярний антисептик
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на одну серію препарату "Спирт Етиловий 96%".
Відповідне рішення відомство прийняло у понеділок, 6 травня.
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Мова йде про лікарський засіб "Спирт Етиловий 96%", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах скляних серії 040318. Виробник засобу – ПрАТ "Біолік", Україна.
Заборону встановили через те, що серія 040318 не випускалася виробником.
В Україні заборонили одну серію препарату "Спирт Етиловий 96%"
Препарат застосовують для дезінфекції шкіри рук.
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