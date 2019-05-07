В Україні заборонили популярний антисептик

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на одну серію препарату "Спирт Етиловий 96%".

Відповідне рішення відомство прийняло у понеділок, 6 травня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про лікарський засіб "Спирт Етиловий 96%", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах скляних серії 040318. Виробник засобу – ПрАТ "Біолік", Україна.

Заборону встановили через те, що серія 040318 не випускалася виробником.



В Україні заборонили одну серію препарату "Спирт Етиловий 96%"

Препарат застосовують для дезінфекції шкіри рук.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.