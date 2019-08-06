В Україні заборонили популярний фізрозчин через непередбачуваний випадок

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію розчину для інфузій "Натрію Хлорид".

Це рішення прийняли у понеділок, 5 серпня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Держлікслужба тимчасово заборонила серію 1510519 лікарського засобу "Натрію Хлорид" розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл у пляшках. Виробником препарату є фірми "Новофарм-Біосинтез", Україна:

Встановили заборону через випадок непередбаченої групової побічної реакції на зазначену серію.



В Україні заборонили серію фізрозчину "Натрію Хлорид"

Препарат призначений для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Його також місцево застосовують для промивання ран, слизової оболонки носа, а також для катетерів і систем для трансфузії.

Це вже не перший випадок заборони серії препарату зазначеного виробника. Раніше під заборону потрапив розчин для інфузій "Натрію Хлорид" серії 840418.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.