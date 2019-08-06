В Україні заборонили популярний фізрозчин через непередбачуваний випадок

1947 Читать новость на русском
В Україні заборонили серію фізрозчину "Натрію Хлорид"
В Україні заборонили серію фізрозчину "Натрію Хлорид" / pinterest.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію розчину для інфузій "Натрію Хлорид".

Це рішення прийняли у понеділок, 5 серпня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Держлікслужба тимчасово заборонила серію 1510519 лікарського засобу "Натрію Хлорид" розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл у пляшках. Виробником препарату є фірми "Новофарм-Біосинтез", Україна:

Встановили заборону через випадок непередбаченої групової побічної реакції на зазначену серію.

В Україні заборонили серію фізрозчину
В Україні заборонили серію фізрозчину "Натрію Хлорид"

Препарат призначений для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Його також місцево застосовують для промивання ран, слизової оболонки носа, а також для катетерів і систем для трансфузії.

Це вже не перший випадок заборони серії препарату зазначеного виробника. Раніше під заборону потрапив розчин для інфузій "Натрію Хлорид" серії 840418.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео
сьогодні
11511
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні 13:42 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 20785
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
5 серпня 18:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 7665
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
2 серпня 13:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 26218
Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
1 серпня 14:46 Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
Настя Сукач 11955
Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
1 серпня 07:40 Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
Яніна Ткачук 1422
Новини
Більше новин
Залиште відгук