В Україні заборонили препарат через смерть пацієнта

980 Читать новость на русском
В Україні заборонили одну серію препарату "Томогексол"
В Україні заборонили одну серію препарату "Томогексол" / za.pinterest.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Томогексол".

Таке рішення прийняли у понеділок, 10 червня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про розчин для ін'єкцій, 350 мг йоду/мл по 50 мл у флаконі "Томогексол" серії 700618/7UA.

Виробником ліків є ПАТ "Фармак", Україна.

Заборону встановили через смерть пацієнта після застосування серії препарату.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Томогексол" серії 700618/7UA

"Томогексол" призначують тільки для проведення діагностичних досліджень:

  • артрографії,
  • ангіографії,
  • артеріографії,
  • урографії,
  • флебографії
  • контрастного посилення при комп’ютерній томографії (КТ),
  • поперекової, грудної, шийної мієлографії, тощо.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Хто з українських артистів засвітився на врученні премій у Москві: фото та відео
сьогодні
5601
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
сьогодні 15:30 Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
Юлія Девда 742
Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
7 червня 15:30 Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
1452
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
6 червня 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 5255
Вогнепальне поранення: що варто знати і як діяти
5 червня 18:01 Вогнепальне поранення: що варто знати і як діяти
Яніна Ткачук 1617
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1825
Новини
Більше новин
Залиште відгук