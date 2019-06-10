В Україні заборонили препарат через смерть пацієнта
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Томогексол".
Таке рішення прийняли у понеділок, 10 червня.
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Мова йде про розчин для ін'єкцій, 350 мг йоду/мл по 50 мл у флаконі "Томогексол" серії 700618/7UA.
Виробником ліків є ПАТ "Фармак", Україна.
Заборону встановили через смерть пацієнта після застосування серії препарату.
В Україні заборонили "Томогексол" серії 700618/7UA
"Томогексол" призначують тільки для проведення діагностичних досліджень:
- артрографії,
- ангіографії,
- артеріографії,
- урографії,
- флебографії
- контрастного посилення при комп’ютерній томографії (КТ),
- поперекової, грудної, шийної мієлографії, тощо.
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