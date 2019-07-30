В Україні заборонили препарат для лікування наркотичної залежності

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію ліків " Бупренорфіну Гідрохлорид".

Відповідне рішення Держлікслужба ухвалила у понеділок, 29 липня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про лікарський засіб "Бупренорфіну Гідрохлорид", таблетки сублінгвальні по 2 мг № 10 (10х1) у блістері серії 1450219.

Заборону на серію 1450219 встановили через невідповідність вимогам 01 за показником "Опис" (сертифікат аналізу лабораторії фармакопейного аналізу ДП "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" від 25.07.2019 № 772/78719).



В Україні заборонили серію лікарського засобу "Бупренорфіну Гідрохлорид"

Виробником ліків є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна,

Препарат застосовують для лікування опіоїдної залежності.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.