В Україні заборонили препарат для лікування наркотичної залежності

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В Україні заборонили препарат для лікування наркотичної залежності
В Україні заборонили препарат для лікування наркотичної залежності / rightstep.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію ліків " Бупренорфіну Гідрохлорид".

Відповідне рішення Держлікслужба ухвалила у понеділок, 29 липня.

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Мова йде про лікарський засіб "Бупренорфіну Гідрохлорид", таблетки сублінгвальні по 2 мг № 10 (10х1) у блістері серії 1450219.

Заборону на серію 1450219 встановили через невідповідність вимогам 01 за показником "Опис" (сертифікат аналізу лабораторії фармакопейного аналізу ДП "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" від 25.07.2019 № 772/78719).

В Україні заборонили серію лікарського засобу
В Україні заборонили серію лікарського засобу "Бупренорфіну Гідрохлорид"

Виробником ліків є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна,

Препарат застосовують для лікування опіоїдної залежності.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Наркотики Ліки
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