В Україні заборонили препарат від хвороб хребта та суглобів
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії препарату "Мукосат-Белмед".
Рішення про постійну заборону відомство затвердило у середу, 19 червня.
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Мова йде про "Мукосат-Белмед", розчин для ін’єкцій по 1 мл № 10, всіх серій виробництва РУП "Бєлмедпрепарати", Республіки Білорус."
Відомо, що ліки з маркуванням російською мовою не були зареєстровані в Україні. Тому Держлікслужба з метою активної протидії поширенню незареєстрованих лікарських засобів заборонила всі серії препарату.
В Україні заборонили "Мукосат-Белмед" всіх серій
При яких хворобах призначають "Мукосат-Белмед"
- дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів та хребта (первинний артроз, міжхребцевий остеохондроз, остеоартроз), остеопорозі,
- пародонтопатії,
- переломах (для прискорення утворення кісткової мозолі),
- з метою лікування наслідків операцій на суглобах.
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