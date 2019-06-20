В Україні заборонили препарат від хвороб хребта та суглобів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії препарату "Мукосат-Белмед".

Рішення про постійну заборону відомство затвердило у середу, 19 червня.

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Мова йде про "Мукосат-Белмед", розчин для ін’єкцій по 1 мл № 10, всіх серій виробництва РУП "Бєлмедпрепарати", Республіки Білорус."

Відомо, що ліки з маркуванням російською мовою не були зареєстровані в Україні. Тому Держлікслужба з метою активної протидії поширенню незареєстрованих лікарських засобів заборонила всі серії препарату.



В Україні заборонили "Мукосат-Белмед" всіх серій

При яких хворобах призначають "Мукосат-Белмед"

дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів та хребта (первинний артроз, міжхребцевий остеохондроз, остеоартроз), остеопорозі, пародонтопатії, переломах (для прискорення утворення кісткової мозолі), з метою лікування наслідків операцій на суглобах.

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