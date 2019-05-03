В Україні заборонили противірусний препарат

449 Читать новость на русском
В Україні заборонили противірусний препарат
В Україні заборонили противірусний препарат / micheleto.adv.br

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на всі серії препарату "Глутоксим".

Таке рішення Держлікслужба встановила у п’ятницю, 3 травня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про "Глутоксим", розчин для ін'єкцій 3%

• по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону;
• по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону

Виробником ліків є ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна.

Заборону на всі серії препарату встановили через інформації від ТОВ "ЗДРАВО", який є власником реєстраційного посвідчення № UA/5228/01/02, щодо невідповідності якості за "Сторонні домішки" серії 71341001 лікарського засобу "Глутоксим".

В Україні заборонили противірусний препарат

В Україні заборонили противірусний препарат

Як застосовують препарат "Глутоксим"

1. Як засіб профілактики та лікування у дорослих вторинних імунодефіцитних станів.

 
Імунодефіцитний стан – що це?

стан, при якому спостерігаються проблеми в роботі імунної системи. Він буває первинним та вторинним.

2. для відновлення пригнічених імунних реакцій і пригніченого стану кістково-мозкового кровотворення;

3. для підвищення стійкості організму до різних патологічних впливів – інфекційних агентів, хімічних та/або фізичних факторів (інтоксикація, радіація);

4. як гепатопротекторний засіб при хронічних вірусних гепатитах В і С.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Хто може очолити Адміністрацію Президента Зеленського
сьогодні
6654
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Імунітет Медицина Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 10813
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2454
Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
25 квітня 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
Світлана Попова 8875
Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
22 квітня 10:48 Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
2620
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
20 квітня 15:41 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 3507
Новини
Більше новин
Залиште відгук