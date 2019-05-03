В Україні заборонили противірусний препарат

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на всі серії препарату "Глутоксим".

Таке рішення Держлікслужба встановила у п’ятницю, 3 травня.

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Мова йде про "Глутоксим", розчин для ін'єкцій 3%

• по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону;

• по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону

Виробником ліків є ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна.

Заборону на всі серії препарату встановили через інформації від ТОВ "ЗДРАВО", який є власником реєстраційного посвідчення № UA/5228/01/02, щодо невідповідності якості за "Сторонні домішки" серії 71341001 лікарського засобу "Глутоксим".

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Як застосовують препарат "Глутоксим"

1. Як засіб профілактики та лікування у дорослих вторинних імунодефіцитних станів.

Імунодефіцитний стан – що це? стан, при якому спостерігаються проблеми в роботі імунної системи. Він буває первинним та вторинним.

2. для відновлення пригнічених імунних реакцій і пригніченого стану кістково-мозкового кровотворення;

3. для підвищення стійкості організму до різних патологічних впливів – інфекційних агентів, хімічних та/або фізичних факторів (інтоксикація, радіація);

4. як гепатопротекторний засіб при хронічних вірусних гепатитах В і С.

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