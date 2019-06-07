В Україні заборонили протизапальний препарат

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В Україні заборонили одну серію "Брустану"
В Україні заборонили одну серію "Брустану" / countrycluburgentcare.net

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання однієї серії препарату "Брустан".

Відповідне рішення прийняли у четвер, 6 червня.

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Під тимчасову заборону потрапили, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10 (10х1) в блістерах "Брустан" серії 2967446.

Протизапальний препарат заборонили через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, точної причини заборони не вказано.

В Україні заборонили одну серію
В Україні заборонили одну серію "Брустану"

"Брустан" застосовують для полегшення стану при гарячці та помірному болю, асоційованому із запальними процесами.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Ліки
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