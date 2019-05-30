В Україні заборонили три види очних капель

272 Читать новость на русском
В Україні заборонили три види очних капель
В Україні заборонили три види очних капель / tutorsuhu.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання одразу трьох препаратів виробництва Словацької Республіки.

Відповідне рішення прийняли у четвер, 30 травня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Під заборону потрапили такі препарати:

№ Реєстраційного посвідчення

Назва ліків

Форма випуску

Серія №

Назва виробника

Країна

UA/14038/01/01

УНІЛАТ

краплі очні, розчин, 50 мкг/мл по 2,5 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці

445218

ТОВ "Унімед Фарма"

Словацька Республіка

UA/12808/01/01

КАЛІЮ ЙОДИД

краплі очні, розчин 2 % по 10 мл у контейнері-крапельниці; по 1 контейнеру-крапельниці у картонній коробці

132118

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА"

Словацька Республіка

UA/7546/01/01

ФЕНЕФРИН 10%

краплі очні, розчин 10 % по 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці

400218, 400318

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА"

Словацька Республіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Україні заборонили три види очних капель
В Україні заборонили три види очних капель

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
В українській армії з’являться нові військові звання: Рада зробила перший крок
сьогодні
7943
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки Здоров’я очей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
17 травня 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
Олександр Бевза 3967
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня 13:59 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 5471
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 940
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3744
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 7220
Новини
Більше новин
Залиште відгук