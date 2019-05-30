В Україні заборонили три види очних капель
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання одразу трьох препаратів виробництва Словацької Республіки.
Відповідне рішення прийняли у четвер, 30 травня.
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Під заборону потрапили такі препарати:
|
№ Реєстраційного посвідчення
|
Назва ліків
|
Форма випуску
|
Серія №
|
Назва виробника
|
Країна
|
UA/14038/01/01
|
УНІЛАТ
|
краплі очні, розчин, 50 мкг/мл по 2,5 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці
|
445218
|
ТОВ "Унімед Фарма"
|
Словацька Республіка
|
UA/12808/01/01
|
КАЛІЮ ЙОДИД
|
краплі очні, розчин 2 % по 10 мл у контейнері-крапельниці; по 1 контейнеру-крапельниці у картонній коробці
|
132118
|
ТОВ "УНІМЕД ФАРМА"
|
Словацька Республіка
|
UA/7546/01/01
|
ФЕНЕФРИН 10%
|
краплі очні, розчин 10 % по 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці
|
400218, 400318
|
ТОВ "УНІМЕД ФАРМА"
|
Словацька Республіка
В Україні заборонили три види очних капель
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