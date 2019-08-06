Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію вакцини від менінгококової інфекції.

Відповідне рішення відомство прийняло у понеділок, 5 серпня.

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Мова йде про серію U6131AB лікарського засобу MEHAKTPA/MENACTRA вакцина менінгококова полісахаридна серогруп А, С, Y та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином, розчин для ін'єкцій по 0,5 мл (1 доза) у флаконах № 1.

Виробником препарату є "Санофі Пастер Інк.", Сполучені Штати Америки, з маркуванням іноземною мовою.

Заборону встановили на підставі листа ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" від 02.08.2019 № 9099 та через факт реалізації зазначеної серії.



В Україні заборонили вакцину від менінгококової інфекції

Вакцина призначена для активної імунізації проти менінгококової інфекції, спричиненої N.meningitidis серогруп А, С, Y і W-135 у осіб віком від 9 місяців до 55 років.

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Менінгококова інфекція – що це? Це бактеріальна інфекція, викликана Neisseria meningitidis. Менінгококова хвороба, зазвичай, проявляється клінічно як менінгіт (близько 50% випадків), бактеріємія (38% випадків) або бактеріемічна пневмонія (9% випадків). Терміни "Менінгококова інфекція" та "менінгіт" – не є синонімами. Менінгококова інфекція зумовлюється менінгококом Neisseria meningitidis, які за структурою поділяються на 13 серологічних груп. Найбільша кількість випадків захворювання зумовлена групами А, В, С, Y и W135. Менінгіт– це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку людини. За етіологією розрізняють декілька типів, зокрема: Бактеріальний менінгіт – збудниками є менінгококи, пневмококи, гемофільна паличка типу B (Hib) та інші бактерії. Вірусний менінгіт можливий при ускладненні перебігу інфекційних хвороб, найчастіше спричинених ентеровірусами, рідше – вірусами епідемічного паротиту, кору, вітряної віспи тощо.

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