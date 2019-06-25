В Україні заборонили одразу три відомі антисептики

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Заборона ліків в Україні 2019 - відомі антисептики заборонили
В Україні заборонили одразу три антисептики / infectioncontroltoday.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила по одній серії "Спирту етилового" українських виробників, а також серію "Септил плюсу".

Відповідне рішення прийняли у вівторок, 25 червня.

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Мова йде про препарат "Спирт Етиловий" 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах скляних, серії 010318. Виробником ліків є ПрАТ "Біолік", Україна.

Заборону встановили через те, що серія препарату не відповідає за показниками"Відносна густина", "Оптична густина", "Об'єм вмісту упаковки".

В Україні заборонили серію препарату
В Україні заборонили серію препарату "Спирт етиловий"

Під заборону потрапив "Спирт етиловий" 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах серії 010715. Виробник – ТзОВ "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД", Україна.

Серію ліків заборонили через негативні результати дослідження.

Держлікслужба також заборонила лікарський засіб "Септил плюс", розчин 96 % по 100 мл у флаконах серії 40218. Заборону на серію ліків ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" (Україна) встановили через негативні результати лабораторних досліджень.

Препарати застосовують для дезінфекції шкіри рук.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Ліки Медицина
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