В Україні заборонили відомий фізрозчин

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В Україні заборонили відомий фізрозчин
В Україні заборонили відомий фізрозчин / chospr.com

В Україні заборонили одну серію фізіологічного розчину "Натрію хлориду розчин 0,9%". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Ліки заборонили у вівторок, 20 серпня.

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Мова йде про лікарський засіб "Натрію хлориду розчин 0,9%"розчин для інфузій 0,9 % по 200 мл у пляшках серії, виробництва ПрАТ "Інфузія", Україна.

Заборону на серію А2651218 встановили через випадок непередбаченої групової побічної реакції при застосуванні цієї серії.

Призначення ліків

Препарат застосовують для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів.

Його також можна використовувати для промивання ран, слизової оболонки носа, а також для катетерів і систем для трансфузії.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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