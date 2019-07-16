В Україні заборонили відомий імуностимулятор

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила препарат "Глутоксим".

Мова йде про серію 71341001 лікарського засобу Глутоксим, розчин для ін’єкцій 3 % по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, та серії 71341002 лікарського засобу Глутоксим, розчин для ін’єкцій 3 % по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, виробництва ПрАТ "Лекхім-Харків".

Читайте також: В Україні заборонили ліки для зменшення болю у м'язах



Заборона Глутоксиму

На ліки встановили тимчасову заборону у зв’язку з встановленням факту невідповідності вимогам методів контролю якості за показником "Сторонні домішки".

Глутоксим застосовують:

Як засіб профілактики та лікування у дорослих вторинних імунодефіцитних станів, що асоціюються з радіаційними, хімічними та інфекційними факторами;

для відновлення пригнічених імунних реакцій і пригніченого стану кістково-мозкового кровотворення;

для підвищення стійкості організму до різних патологічних впливів – інфекційних агентів, хімічних та/або фізичних факторів (інтоксикація, радіація);

як гепатопротекторний засіб при хронічних вірусних гепатитах В і С;

для потенціювання лікувальних ефектів антибактеріальної терапії хронічних обструктивних захворювань легень;

для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень;

у складі комплексної протитуберкульозної терапії тяжких поширених форм туберкульозу всіх локалізацій;

у разі наявності лікарської резистентності мікобактерій туберкульозу до ліків;

для профілактики загострень хронічного гепатиту у хворих туберкульозом на тлі протитуберкульозної терапії;

для лікування токсичних ускладнень протитуберкульозної терапії;

у складі комплексної терапії псоріазу, зокрема середньотяжких і тяжких форм з наявністю еритродермії, артропатії;

у складі комплексної терапії злоякісних новоутворень в онкології для профілактики і лікування токсичних проявів хіміо- та променевої терапії, а саме: сприяє зниженню гемо- і гепатотоксичної дії, сприяє ефективному відновленню функцій кістково-мозкового кровотворення при проведенні протипухлинної терапії. Для усунення проявів неспецифічного синдрому хвороби (анемії, втоми, зниження апетиту, підвищеної больової чутливості).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.