В Україні заборонили відомий розчин для ін'єкцій

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Розчин Рінгера".

Таке рішення прийняло відомство у середу, 10 квітня.

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Мова йде про розчин для інфузій (розчин для вливання) "Розчин Рінгера" по 200 мл у пляшках серії АМ1028/1-1. Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна .

Тимчасову заборону встановили через непередбачену побічну реакцію при застосуванні серії АМ1028/1-1 лікарського засобу "Розчин Рінгера".



В Україні заборонили серію препарату "Розчин Рінгера"

"Рінгера Розчин" застосовується при зменшенні об’єму крові та зневодненні внаслідок тривалого блювання, проносу, значних опіків, відмороження, тощо. Розчин застосовують під час оперативного втручання та у післяопераційному періоді, для розведення концентрованих електролітних розчинів.

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