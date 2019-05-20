В Україні заборонили європейську вакцину та ще шість препаратів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на сім препаратів, серед яких серія вакцини "Ротарикс".

Таке рішення відомство ухвалило 17 травня.

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Під заборону потрапили

1. "Ротарикс/Rotarix" вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, суспензія оральна (1,5 мл/дозу) серії AROLC172AE. Виробником ліків є Бельгія.

2. "Цетротід", ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення по 0,25 мг № 7 серії Р00354А німецького виробника.

3. "Перговеріс 150 МЕ+75 МЕ", ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення серії AU023333. Виробник – Швейцарія

4. "GONAL-f", 900 IU/1.5 ml серій AU024424, AU024787 німецького виробництва.

5. "Vessel Due F 250 ULS", capsule moi серії 18383. Виробник – ALFASIGMA.

6. Cipralex, 10 mg Film Tablet серії 1808012. Виробник – Pharma Vision San. ve Tic. A.S.

7. "Сальбутамолу Сульфат", порошок кристалічний (субстанція) у подвійних пакетах з поліетилену для фармацевтичного застосування серії SALM118. Виробником препарату є ЛУЗОХІМІКА СпА, Італія.

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