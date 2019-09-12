Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії кровозамінника "Полібіолін".

Заборону встановили у вівторок, 10 вересня.

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Мова йде про "Полібіолін", ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 0,5 г у флаконах № 10 всіх серій виробництва "Станція переливання крові м. Горлівки", Україна

Заборонили всі серії ліків "Полібіолін" через факт виявлення на території України серії 02112017, яка не була зареєстрована. Відомство зазначило, що препарат "Полібіолін" не був зареєстрований в Україні.



В Україні заборонили замінник крові "Полібіолін"

Під заборону також потрапив "Імуноглобулін людини антистафілококовий рідкий, розчин для ін'єкцій" по 3 мл в ампулах №10, всіх серій. Виробником ліків є Комунальний заклад охорони здоров'я "Донецька обласна станція переливання крові", Україна. Заборонили препарат через те, що він не був офіційно зареєстрований на території країни.

Препарат використовують як етіотропний та імуностимулюючий засіб для лікування захворювань стафілококової етіології у дітей і дорослих.

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