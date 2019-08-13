В Україні заборонили знеболювальне

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію протизапального засобу "Алгезикам".

Мова йде про "Алгезикам", таблетки по 15 мг № 20 (10х2) у блістерах, серії 193204.

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Відповідне рішення підписав голова Держлікслужби Роман Ісаєнко у понеділок, 12 серпня.

Виробником препарату є КО "МАГІСТРА С енд С" Т. О. В., Румунія.

Заборону встановили через брак серії – показник "Середня маса" не відповідає вимогам методів контролю якості.



В Україні заборонили серію знеболювального "Алгезикам"

Препарат "Алгезикам" призначають для короткотривалого симптоматичного лікування загострення остеоартрозу (дистрофічне захворювання суглобів). Ліки призначають також для довготривалого симптоматичного лікування ревматоїдного артриту (ураження суглобів) та анкілозивного спондиліту (хвороба Бехтерева).

Анкілозивний спондиліт — що це? Це генетичне захворювання, форма артриту, при якій запалюються хребці. При прогресуванні хрящова тканина перетворюється на кісткову. При цьому людина може втрачати рухливість хребта.

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