В Україні зафіксували 13 184 випадки коронавірусу COVID-19

Впродовж останньої доби коронавірусну інфекцію діагностували у 487 українців. Таким чином, станом на 6 травня 9:00 загальна кількість хворих на COVID-19 в Україні становить 13 184.

Про ситуацію з коронавірусом в Україні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

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З 13 184 інфікованих COVID-19 на території країни, 2 027 пацієнтів вже одужали – повторний ПЛР-тест підтвердив негативний результат у цих людей. Серед хворих – 905 дітей та 2 251 медичний працівник.

На жаль, 327 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

За останню добу найбільше випадків зараження зафіксували у Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій областях та у Києві. Натомість загалом найбільше хворих зареєстрували у Чернівецькій, Івано-франківській областях та у столиці – це єдині регіони, у яких виявили понад тисячу хворих.

Степанов розповів, що за останню добу в Україні було здійснено 6 303 дослідження на коронавірус методом ПЛР.

Коронавірус в областях України станом на 6 травня:

Вінницька область – 472 випадки;

Волинська область – 359 випадків;

Дніпропетровська область – 568 випадків;

Донецька область – 85 випадків;

Житомирська область – 456 випадків;

Закарпатська область – 572 випадки;

Запорізька область – 298 випадків;

Івано-Франківська область – 1037 випадків;

Кіровоградська область – 402 випадки;

Місто Київ – 1651 випадок;

Київська область – 891 випадок;

Львівська область – 553 випадки;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 165 випадків;

Одеська область – 505 випадків;

Полтавська область – 232 випадки;

Рівненська область – 787 випадків;

Сумська область – 130 випадків;

Тернопільська область – 935 випадків;

Харківська область – 403 випадки;

Херсонська область – 143 випадки;

Хмельницька область – 134 випадки;

Чернівецька область – 1985 випадків;

Черкаська область – 314 випадків;

Чернігівська область – 65 випадків.

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Станом на ранок 6 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 411 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом від початку 2020 року до Центру надійшло 34 722 таких повідомлень.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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