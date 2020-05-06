В Україні зафіксували 13 184 випадки коронавірусу COVID-19
Впродовж останньої доби коронавірусну інфекцію діагностували у 487 українців. Таким чином, станом на 6 травня 9:00 загальна кількість хворих на COVID-19 в Україні становить 13 184.
Про ситуацію з коронавірусом в Україні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
До теми Що робити, якщо у вас вимагають гроші за тестування або лікування COVID-19
З 13 184 інфікованих COVID-19 на території країни, 2 027 пацієнтів вже одужали – повторний ПЛР-тест підтвердив негативний результат у цих людей. Серед хворих – 905 дітей та 2 251 медичний працівник.
На жаль, 327 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
За останню добу найбільше випадків зараження зафіксували у Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій областях та у Києві. Натомість загалом найбільше хворих зареєстрували у Чернівецькій, Івано-франківській областях та у столиці – це єдині регіони, у яких виявили понад тисячу хворих.
Степанов розповів, що за останню добу в Україні було здійснено 6 303 дослідження на коронавірус методом ПЛР.
Коронавірус в областях України станом на 6 травня:
Вінницька область – 472 випадки;
Волинська область – 359 випадків;
Дніпропетровська область – 568 випадків;
Донецька область – 85 випадків;
Житомирська область – 456 випадків;
Закарпатська область – 572 випадки;
Запорізька область – 298 випадків;
Івано-Франківська область – 1037 випадків;
Кіровоградська область – 402 випадки;
Місто Київ – 1651 випадок;
Київська область – 891 випадок;
Львівська область – 553 випадки;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 165 випадків;
Одеська область – 505 випадків;
Полтавська область – 232 випадки;
Рівненська область – 787 випадків;
Сумська область – 130 випадків;
Тернопільська область – 935 випадків;
Харківська область – 403 випадки;
Херсонська область – 143 випадки;
Хмельницька область – 134 випадки;
Чернівецька область – 1985 випадків;
Черкаська область – 314 випадків;
Чернігівська область – 65 випадків.
Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.
Станом на ранок 6 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 411 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом від початку 2020 року до Центру надійшло 34 722 таких повідомлень.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я