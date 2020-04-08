В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі
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Від минулої доби в Україні зареєстрували 206 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак. станом на ранок 8 квітня, в країні зареєстровано 1668 випадків COVID-19.
Про нові випадки зараження повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
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В Україні коронавірус виявили вже у 1668 людей. На жаль, 52 з них померли через ускладнення, спричинені хворобою.
Але є і хороші новини, адже повторний ПЛР-тест показав негативний результат у 35 пацієнтів. Це означає, що вони одужали та можуть повернутися до звичного життя.
В яких областях України зафіксували коронавірус:
- Вінницька область – 89 випадків;
- Волинська область – 36 випадків;
- Дніпропетровська область – 41 випадок;
- Донецька область – 11 випадків;
- Житомирська область – 21 випадок;
- Закарпатська область – 43 випадки;
- Запорізька область – 45 випадків;
- Івано-Франківська область – 198 випадків;
- Кіровоградська область – 57 випадків;
- м. Київ – 256 випадків;
- Київська область – 120 випадків;
- Львівська область – 36 випадків;
- Луганська область – 3 випадки;
- Одеська область – 32 випадки;
- Полтавська область – 17 випадків;
- Рівненська область – 44 випадки;
- Сумська область – 56 випадків;
- Тернопільська область – 168 випадків;
- Харківська область – 5 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 15 випадків;
- Чернівецька область – 273 випадки;
- Черкаська область – 80 випадків;
- Чернігівська область – 7 випадків.
Важливо: Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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