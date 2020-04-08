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В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі

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В україні 1668 випадків коронавірусу / Unsplash

Від минулої доби в Україні зареєстрували 206 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак. станом на ранок 8 квітня, в країні зареєстровано 1668 випадків COVID-19.

Про нові випадки зараження повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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В Україні коронавірус виявили вже у 1668 людей. На жаль, 52 з них померли через ускладнення, спричинені хворобою. 
 
Але є і хороші новини, адже повторний ПЛР-тест показав негативний результат у 35 пацієнтів. Це означає, що вони одужали та можуть повернутися до звичного життя.

В яких областях України зафіксували коронавірус:

  • Вінницька область – 89 випадків;
  • Волинська область – 36 випадків;
  • Дніпропетровська область – 41 випадок;
  • Донецька область – 11 випадків;
  • Житомирська область – 21 випадок;
  • Закарпатська область – 43 випадки;
  • Запорізька область – 45 випадків;
  • Івано-Франківська область – 198 випадків;
  • Кіровоградська область – 57 випадків;
  • м. Київ – 256 випадків;
  • Київська область – 120 випадків;
  • Львівська область – 36 випадків;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Одеська область – 32 випадки;
  • Полтавська область – 17 випадків;
  • Рівненська область – 44 випадки;
  • Сумська область – 56 випадків;
  • Тернопільська область – 168 випадків;
  • Харківська область – 5 випадків;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 15 випадків;
  • Чернівецька область – 273 випадки;
  • Черкаська область – 80 випадків;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

Важливо: Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Статистика Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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