В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі

Від минулої доби в Україні зареєстрували 206 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак. станом на ранок 8 квітня, в країні зареєстровано 1668 випадків COVID-19.

Про нові випадки зараження повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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В Україні коронавірус виявили вже у 1668 людей. На жаль, 52 з них померли через ускладнення, спричинені хворобою.

Але є і хороші новини, адже повторний ПЛР-тест показав негативний результат у 35 пацієнтів. Це означає, що вони одужали та можуть повернутися до звичного життя.

В яких областях України зафіксували коронавірус:

Вінницька область – 89 випадків;

Волинська область – 36 випадків;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 21 випадок;

Закарпатська область – 43 випадки;

Запорізька область – 45 випадків;

Івано-Франківська область – 198 випадків;

Кіровоградська область – 57 випадків;

м. Київ – 256 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Львівська область – 36 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 32 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 44 випадки;

Сумська область – 56 випадків;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 15 випадків;

Чернівецька область – 273 випадки;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Важливо: Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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