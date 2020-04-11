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В Україні зафіксували 2513 випадків коронавірусу

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В Україні підтвердили нові випадки коронавірусу / Getty Images

Станом на ранок 11 квітня в Україні підтвердили 2513 випадків захворювання на коронавірус. З них 73 людей померло, а 79 одужали.

МОЗ інформує, що кількість тих, хто одужав перевищила кількість летальних випадків. За добу було зафіксовано 310 нових випадків.

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Спершу у міністерстві охорони здоров'я не повідомили про випадки у Миколаєві, але головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що в області зафіксували перших 2 випадки захворювання.

Де зафіксували коронавірус: 

  • Вінницька область – 151 випадок;
  • Волинська область – 52 випадки;
  • Дніпропетровська область – 55 випадків;
  • Донецька область – 11 випадків;
  • Житомирська область – 74 випадки;
  • Закарпатська область – 60 випадків;
  • Запорізька область – 64 випадки;
  • Івано-Франківська область – 274 випадки;
  • Кіровоградська область – 106 випадків;
  • м. Київ – 396 випадків;
  • Київська область – 149 випадків;
  • Львівська область – 96 випадків;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Миколаївська область – 2 випадки;
  • Одеська область – 51 випадок;
  • Полтавська область – 24 випадки;
  • Рівненська область – 103 випадки;
  • Сумська область – 69 випадків;
  • Тернопільська область – 208 випадків;
  • Харківська область – 8 випадків;
  • Херсонська область – 28 випадків;
  • Хмельницька область – 18 випадків;
  • Чернівецька область – 409 випадків;
  • Черкаська область – 93 випадки;
  • Чернігівська область – 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

коронавірус симптоми
Симптоми коронавірусу / інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Жертви Карантин в Україні 2020
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