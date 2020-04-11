В Україні зафіксували 2513 випадків коронавірусу

Станом на ранок 11 квітня в Україні підтвердили 2513 випадків захворювання на коронавірус. З них 73 людей померло, а 79 одужали.

МОЗ інформує, що кількість тих, хто одужав перевищила кількість летальних випадків. За добу було зафіксовано 310 нових випадків.

Дізнайтеся більше Тести на коронавірус: хто може зробити та скільки коштують

Спершу у міністерстві охорони здоров'я не повідомили про випадки у Миколаєві, але головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що в області зафіксували перших 2 випадки захворювання.

Де зафіксували коронавірус:

Вінницька область – 151 випадок;

Волинська область – 52 випадки;

Дніпропетровська область – 55 випадків;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 74 випадки;

Закарпатська область – 60 випадків;

Запорізька область – 64 випадки;

Івано-Франківська область – 274 випадки;

Кіровоградська область – 106 випадків;

м. Київ – 396 випадків;

Київська область – 149 випадків;

Львівська область – 96 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 2 випадки;

Одеська область – 51 випадок;

Полтавська область – 24 випадки;

Рівненська область – 103 випадки;

Сумська область – 69 випадків;

Тернопільська область – 208 випадків;

Харківська область – 8 випадків;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Чернівецька область – 409 випадків;

Черкаська область – 93 випадки;

Чернігівська область – 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Симптоми коронавірусу / інфографіка 24 каналу