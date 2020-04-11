В Україні зафіксували 2513 випадків коронавірусу
Станом на ранок 11 квітня в Україні підтвердили 2513 випадків захворювання на коронавірус. З них 73 людей померло, а 79 одужали.
МОЗ інформує, що кількість тих, хто одужав перевищила кількість летальних випадків. За добу було зафіксовано 310 нових випадків.
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Спершу у міністерстві охорони здоров'я не повідомили про випадки у Миколаєві, але головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що в області зафіксували перших 2 випадки захворювання.
Де зафіксували коронавірус:
- Вінницька область – 151 випадок;
- Волинська область – 52 випадки;
- Дніпропетровська область – 55 випадків;
- Донецька область – 11 випадків;
- Житомирська область – 74 випадки;
- Закарпатська область – 60 випадків;
- Запорізька область – 64 випадки;
- Івано-Франківська область – 274 випадки;
- Кіровоградська область – 106 випадків;
- м. Київ – 396 випадків;
- Київська область – 149 випадків;
- Львівська область – 96 випадків;
- Луганська область – 3 випадки;
- Миколаївська область – 2 випадки;
- Одеська область – 51 випадок;
- Полтавська область – 24 випадки;
- Рівненська область – 103 випадки;
- Сумська область – 69 випадків;
- Тернопільська область – 208 випадків;
- Харківська область – 8 випадків;
- Херсонська область – 28 випадків;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Чернівецька область – 409 випадків;
- Черкаська область – 93 випадки;
- Чернігівська область – 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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