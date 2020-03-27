В Україні зафіксували 310 випадків коронавірусу: МОЗ

За добу в Україні виявили 92 нових випадків зараження COVID-19. Відтак, станом на вечір 27 березня в Україні зареєстрували 310 випадків коронавірусної інфекції.

Про це пресслужба МОЗ повідомила на телеграм-каналі Коронавірус_інфо. До теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка Новина доповнюється...