В Україні зафіксували 310 випадків коронавірусу: МОЗ
За добу в Україні виявили 92 нових випадків зараження COVID-19. Відтак, станом на вечір 27 березня в Україні зареєстрували 310 випадків коронавірусної інфекції.
Про це пресслужба МОЗ повідомила на телеграм-каналі Коронавірус_інфо.
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