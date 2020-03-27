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В Україні зафіксували 310 випадків коронавірусу: МОЗ

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Коронавірус в Україні: 310 випадків зараження / unsplash.com

За добу в Україні виявили 92 нових випадків зараження COVID-19. Відтак, станом на вечір 27 березня в Україні зареєстрували 310 випадків коронавірусної інфекції.

Про це пресслужба МОЗ повідомила на телеграм-каналі Коронавірус_інфо.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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