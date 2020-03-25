В Україні 32 нових випадки коронавірусу: деталі

За добу в Україні зафіксували 32 нові випадки зараження коронавірусом. Таким чином кількість випадків зросла до 145, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Сьогодні коронавірус зафіксували у Тернопільській, Одеській, Вінницькій та Сумській областях. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Актуально На Одещині вже 4 випадки зараження коронавірусом

Підтверджені випадки коронавірусу по регіонах України:

Вінницька область— 1 протягом доби;

Волинська область — 2, з них 1 протягом останньої доби;

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Запорізька область — 7, з них 5 протягом доби;

Івано-Франківська область — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);

Київ — 34, з них 3 протягом доби;

Київська область — 24, з них 2 протягом доби;

Луганська область — 1 протягом доби;

Львівська область — 2;

Одеська область — 4, з них 3 протягом доби;

Тернопільська область — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);

Херсонська область — 1 протягом доби;

Черкаська область — 2, з них 1 протягом доби;

Чернівецька область — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби;



Коронавірус в регіонах України / Інфографіка Центру громадського здоров'я України

Важливо! Кабінет Міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України. Карантинні заходи продовжили до 24 квітня. Відтак закрили усі ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.



Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу