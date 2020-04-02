В Україні зафіксували 897 випадків коронавірусу
За останню добу в Україні зареєстрували 93 нових випадків коронавірусу. Відтак, станом на вечір 2 квітня, в країні COVID-19 діагностували у 897 пацієнтів.
Про нові випадки інфікування COVID-19 на території країни повідомляє пресслужба МОЗ.
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За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 2 квітня в Україні підтвердили 897 випадків зараження COVID-19. У 19 людей повторний ПЛР-тест показав негативний результат – це означає, що вони вже одужали.
Натомість 22 людини померли через ускладнення, спричинені хворобою.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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