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В Україні зафіксували 897 випадків коронавірусу

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В Україні 897 випадків коронавірусу / Unsplash

За останню добу в Україні зареєстрували 93 нових випадків коронавірусу. Відтак, станом на вечір 2 квітня, в країні COVID-19 діагностували у 897 пацієнтів.

Про нові випадки інфікування COVID-19 на території країни повідомляє пресслужба МОЗ.

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За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 2 квітня в Україні підтвердили 897 випадків зараження COVID-19. У 19 людей повторний ПЛР-тест показав негативний результат – це означає, що вони вже одужали.

Натомість 22 людини померли через ускладнення, спричинені хворобою

Коронавірус
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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