В Україні зафіксували 9866 випадків зараження COVID-19

Впродовж останньої доби COVID-19 виявили у 456 людей. Відтак, станом на 9:00 29 квітня в Україні зареєстрованих 9866 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про нові випадки зараження коронавірусом на території країни під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За весь час в Україні зареєстрували 9866 випадків зараження коронавірусом. З них 1976 медпрацівників та 672 дитини. Загалом від ускладнень, спричинених хворобою померли 250 людей, 11 з яких за минулу добу.

Але є і хороші новини, а 1103 пацієнти зуміли подолати хворобу – повторний ПЛР-тест показав у них негативний результат. Від учора встигли одужати 111 людей.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували у Тернопільській і Чернівецькій областях та у Києві. Загалом найбільше інфікованих зафіксували у Чернівецькій області та у Києві – це поки що єдині регіони, в яких кількість хворих перевищує тисячу.

Коронавірус в областях України станом на 28 квітня:

Вінницька область – 412 випадків;

Волинська область – 271 випадок;

Дніпропетровська область – 323 випадки;

Донецька область – 52 випадки;

Житомирська область – 357 випадків;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 228 випадків;

Івано-Франківська область – 821 випадок;

Кіровоградська область – 377 випадків;

місто Київ – 1341 випадок;

Київська область – 643 випадки;

Львівська область – 405 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 116 випадків;

Одеська область – 261 випадок;

Полтавська область – 188 випадків;

Рівненська область – 588 випадків;

Сумська область – 98 випадків;

Тернопільська область – 708 випадків;

Харківська область – 237 випадків;

Херсонська область – 111 випадків;

Хмельницька область – 81 випадок;

Чернівецька область – 1489 випадків;

Черкаська область – 282 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

За минулу добу до Центру громадського здоров'я надійшло 1230 повідомлень про підозру на наявність коронавірусної інфекції. Загалом від початку 2020 року до Центру надійшло 27 846 таких повідомлень.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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