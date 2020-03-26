В Україні зафіксували вже 156 випадків коронавірусу

В Україні станом на ранок 26 березня зафіксували вже 156 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. На жаль, п'ять людей від цієї хвороби померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у фейсбуці. У відомстві уточнили, що за останню добу в нашій країні зафіксували аж 43 нові випадки.

Важливо Супрун назвала золотий стандарт боротьби з коронавірусом

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них – 5 летальних, а 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні,

– заявили у МОЗ.

Де в Україні виявили випадки коронавірусу:

Вінницька область — 1 випадок;

Волинська область. — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Запорізька область — 7;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 16 (2 летальних);

Київська область — 24;

Львівська область — 2;

Луганська область — 1;

Одеська область — 4;

Тернопільська область — 15 (1 летальний);

Херсонська область — 1;

Чернівецька область — 42 (1 летальний);

Черкаська область — 2 випадки;

Київ – 34 випадки.

Зауважимо, з початку року в Україні дослідили понад 1000 зразків з підозрою на коронавірус. Лише за останню добу таких було 183.

Карантин в Україні через коронавірус: головне

З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня. Проте Кабмін 25 березня продовжив його ще на місяць – до 24 квітня.

Держава вже закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. З 27 березня уряд пропонує повністю закрити кордони для пасажирських перевезень.

По всій Україні введено надзвичайну ситуацію. Чим надзвичайна ситуація відрізняється від надзвичайного стану, і що це таке – читайте тут.

На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.



Як відрізнити коронавірус від інших захворювань / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.