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В Україні зафіксували вже 156 випадків коронавірусу

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В Україні вже 156 випадків коронавірусу / Getty images

В Україні станом на ранок 26 березня зафіксували вже 156 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. На жаль, п'ять людей від цієї хвороби померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у фейсбуці. У відомстві уточнили, що за останню добу в нашій країні зафіксували аж 43 нові випадки.

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Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них – 5 летальних, а 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні,
– заявили у МОЗ.

Де в Україні виявили випадки коронавірусу: 

  • Вінницька область — 1 випадок;
  • Волинська область. — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2;
  • Донецька область — 1;
  • Запорізька область — 7;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область — 16 (2 летальних);
  • Київська область — 24;
  • Львівська область — 2;
  • Луганська область — 1;
  • Одеська область — 4;
  • Тернопільська область — 15 (1 летальний);
  • Херсонська область — 1;
  • Чернівецька область — 42 (1 летальний);
  • Черкаська область — 2 випадки;
  • Київ – 34 випадки.

Зауважимо, з початку року в Україні дослідили понад 1000 зразків з підозрою на коронавірус. Лише за останню добу таких було 183. 

Карантин в Україні через коронавірус: головне

  • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня. Проте Кабмін 25 березня продовжив його ще на місяць – до 24 квітня.
  • Держава вже закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. З 27 березня уряд пропонує повністю закрити кордони для пасажирських перевезень.
  • По всій Україні введено надзвичайну ситуацію. Чим надзвичайна ситуація відрізняється від надзвичайного стану, і що це таке – читайте тут.
  • На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.


Як відрізнити коронавірус від інших захворювань / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
сьогодні
Автор: Наталя Боднар
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Здорове життя
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