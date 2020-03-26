В Україні зафіксували вже 156 випадків коронавірусу
В Україні станом на ранок 26 березня зафіксували вже 156 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. На жаль, п'ять людей від цієї хвороби померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у фейсбуці. У відомстві уточнили, що за останню добу в нашій країні зафіксували аж 43 нові випадки.
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Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них – 5 летальних, а 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні,
– заявили у МОЗ.
Де в Україні виявили випадки коронавірусу:
- Вінницька область — 1 випадок;
- Волинська область. — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Запорізька область — 7;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 16 (2 летальних);
- Київська область — 24;
- Львівська область — 2;
- Луганська область — 1;
- Одеська область — 4;
- Тернопільська область — 15 (1 летальний);
- Херсонська область — 1;
- Чернівецька область — 42 (1 летальний);
- Черкаська область — 2 випадки;
- Київ – 34 випадки.
Зауважимо, з початку року в Україні дослідили понад 1000 зразків з підозрою на коронавірус. Лише за останню добу таких було 183.
Карантин в Україні через коронавірус: головне
- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня. Проте Кабмін 25 березня продовжив його ще на місяць – до 24 квітня.
- Держава вже закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. З 27 березня уряд пропонує повністю закрити кордони для пасажирських перевезень.
- По всій Україні введено надзвичайну ситуацію. Чим надзвичайна ситуація відрізняється від надзвичайного стану, і що це таке – читайте тут.
- На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.
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