В Україні запрацював електронний рецепт: що змінилося
З 1 квітня урядова програма "Доступні ліки" змінюється. Відтепер вона переходить під управління Національної служби здоров'я України і пацієнти отримують ліки за електронними рецептами.
За цією програмою можуть отримати ліки люди, які мають: серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу, бронхіальну астму.
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Що змінилося?
Жодних папірців, які можуть погано читатися
На мобільний пацієнта приходитиме СМС з номером рецепта та кодом підтвердження, який треба буде назвати в аптеці, що бере участь у програмі. За цим номером провізор знаходитиме рецепт – його лікар виписуватиме в електронній системі.
Провізор пропонуватиме ліки відповідно до рецепта. Їх, як і раніше, можна буде забрати безоплатно або доплатити невелику різницю.
Не потрібно бути прив’язаним до аптеки в тому ж районі, де вам виписали рецепт
Наразі таких аптек 5041. Нові аптеки продовжують приєднуватися до участі в програмі. Тож, якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра не поряд з домом, а у сусідньому селі чи місті, тепер отримати ліки за рецептом ви можете в зручній для вас аптеці. Не обов’язково отримувати ліки в аптеці, що знаходиться поряд з вашим лікарем.
Отримати електронний рецепт на ліки за програмою тепер можна тільки в сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у вас підписана декларація
Не страшно, якщо свого лікаря ще не знайшли. Декларацію можна підписати під час найближчого візиту до лікаря і одразу ж отримати електронний рецепт на свої ліки. Це можна зробити і в приватному медзакладі, і в лікаря-ФОП, якщо вони уклали договір з НСЗУ.
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