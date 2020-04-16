24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В Україні запрацював сайт про ліки, які застосовують проти COVID-19

-
Ліки від коронавірусу / unsplash.com

Державний експертний центр МОЗ запустив інформаційний ресурс про дію ліків, які застосовують для профілактики та лікування коронавірусу.

Про старт роботи сайту повідомила пресслужба Державного експертного центру.

Читайте також: Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік

Ресурс covid19.dec.gov.ua

Сайт запустили для поширення достовірної та експертної інформації про медикаменти. Автори наголосили, що на сайті "немає рекомендацій щодо самостійного застосування лікарських засобів". Усі препарати (окрім антисептиків) рекомендують застосовувати лише після консультації з сімейним лікарем.

 
Тетяна Думенко – директорка Державного експертного центру МОЗ.
“Наші експерти оперативно збирають і аналізують дані, які ми можемо отримати на сьогодні: з реальної лікарської практики різних країн, наукових статей, рекомендацій органів охорони здоров’я, проміжних висновків досліджень”.

На сайті є 5 розділів: антисептики, жарознижувальні препарати, противірусні засоби, ліки, що впливають на імунну відповідь, і ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань при COVID-19.


Ось так виглядають розділи сайту / Скриншот covid19.dec.gov.ua

Зібрана інформація важлива і для пацієнтів, і для лікарів, зазначили розробники сайту та зауважили, що інформацію на ресурсі будуть доповнювати та оновлювати згідно з дослідженнями.

Важливо! Станом на 16 квітня в Україні підтвердили вже 4 161 випадок інфікування коронавірусом, 116 людей померли, 186 пацієнтів – одужали.

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Ліки Медицина Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:30 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
сьогодні 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
сьогодні 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
15 квітня 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Олександр Бевза

Новини
Більше новин