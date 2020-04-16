В Україні запрацював сайт про ліки, які застосовують проти COVID-19
Державний експертний центр МОЗ запустив інформаційний ресурс про дію ліків, які застосовують для профілактики та лікування коронавірусу.
Про старт роботи сайту повідомила пресслужба Державного експертного центру.
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Ресурс covid19.dec.gov.ua
Сайт запустили для поширення достовірної та експертної інформації про медикаменти. Автори наголосили, що на сайті "немає рекомендацій щодо самостійного застосування лікарських засобів". Усі препарати (окрім антисептиків) рекомендують застосовувати лише після консультації з сімейним лікарем.
На сайті є 5 розділів: антисептики, жарознижувальні препарати, противірусні засоби, ліки, що впливають на імунну відповідь, і ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань при COVID-19.
Ось так виглядають розділи сайту / Скриншот covid19.dec.gov.ua
Зібрана інформація важлива і для пацієнтів, і для лікарів, зазначили розробники сайту та зауважили, що інформацію на ресурсі будуть доповнювати та оновлювати згідно з дослідженнями.
Важливо! Станом на 16 квітня в Україні підтвердили вже 4 161 випадок інфікування коронавірусом, 116 людей померли, 186 пацієнтів – одужали.
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