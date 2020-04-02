В Україні запускають безкоштовний сервіс для консультації з лікарем не виходячи з дому
Поки в країні йде наступний етап реформи, пандемія COVID-19 задала свій контекст – весь світ думає, як працювати в нових реаліях. Найбільша Медична інформаційна система України HELSI.ME стартує запуск сервісу відеозв’язку з лікарями.
Користувачі HELSI.ME, незалежно від місця перебування, матимуть змогу записатись до лікаря через сайт та проконсультуватися з ним, отримати рекомендації по лікуванню.
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Загальний світовий тренд зрозумілий – все переходить в онлайн. Ми, як лідери, рухаємось в цей тренд. Сервіс з відеодзвінками почав апробацію і має перед собою розв’язання головної задачі 2 розвантажити, в першу чергу, сімейних лікарів, адже в сучасних умовах вони й так перевантажені та працюють понаднормово,
– сказав розробник HELSI.ME Ярослав Іваненко
За його словами такий сервіс має максимально спростити їхню роботу. На жаль, не всі лікарі мають технічні засоби, тому їх треба буде забезпечувати веб-камерами, що трохи затримує процес повної реалізації.
В майбутньому, користувачі зможуть під час телемедичної консультації: спілкуватись з лікарем в режимі чату, надсилати результати лабораторних та інструментальних досліджень, в тому числі з телеметричних пристроїв.
В планах розробників в найкоротші терміни проінформувати всі медичні заклади, які працюють з сервісом HELSI.ME про запровадження даного функціоналу, в першу чергу – донести інформацію про нові можливості сімейним лікарям, адже це спростить комунікацію зі схвильованими пандемією пацієнтів та підвищить якість дотримання карантину.
Українці зможуть віддалено проконсультуватися в лікаря / intalent.pro
Також на цьому тижні сервіс HELSI.ME проведе вебінар по використанню відеодзвінків для сімейних лікарів.
Враховуючи складний період в охороні здоров’я, ведення електронних записів на перший період передбачається бути дещо спрощеним.
HELSI.ME запустив виписку та погашення цих направлень, що є базовою основою до отримання грошей медичними закладами. Наразі розробка продовжується і до кінця місяця HELSI.ME планує реалізовувати та покращувати функціонал в турборежимі. Щоб на кінець квітня всі нові вимоги були доступні лікарям,
– зазначає СЕО компанії Євген Донець.
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