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В Україні запустили проєкт для людей, які підтримують ЛГБТ-спільноту

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Союзники в дії / Unsplash

В Україні створили проєкт "Союзники в дії" для тих, хто підтримує ідею, що всі люди рівні й повинні мати однакові права.

Про це повідомляє "Точка опори". 

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"Ми, гетеросексуальні люди, та представники ЛГБТ-спільноти хочемо, насправді, одного і того ж. Ми всі прагнемо поваги, підтримки, миру, безпеки, кохання, здоров’я – це цінності, які єднають нас, людей, незалежно від нашого кольору шкіри чи волосся, національності чи сексуальної орієнтації. І всі ми потребуємо рівних прав", – йдеться в повідомлені. 


Проєкт пропонує підтримати ЛГБТ-спільноту / Unsplash

На ресурсі пропонують підписати Маніфест союзника й тим самим висловити підтримку ЛГБТ-спільноти.

Також на сайті є інструкція, як можна бути активним союзником ЛГБТ, тести-вікторини, словник коректної термінології та магазин з брендовими сувенірами, які користувачі можуть отримати за виконані кроки.

Проєкт також пропонує отримати безкоштовний мультитест на ВІЛ, сифіліс та гепатит В та С, а також онлайн-консультацію лікаря під час тестування.

Ми вже раніше писали, чому гомофобія – зло

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Автор: Олександр Бевза
Теги: ЛГБТ Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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