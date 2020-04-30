В Україні зайнято 158 ліжок інтенсивної терапії з апаратами ШВЛ із понад двох тисяч

В Україні з 2133 ліжок інтенсивної терапії, виділених для лікування пацієнтів із COVID-19, зайняті 158.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради, пише Інтерфакс.

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За його словами, на сьогодні з 2133 ліжок інтенсивної терапії, обладнаних киснем і апаратами ШВЛ, зайняті 158.

Сьогодні український лікар не робить вибір, щоб госпіталізувати й надавати медичну допомогу певній категорії населення, як це було в ЄС… Ми всі маємо розуміти, що за два місяці підготувати систему охорони здоров'я, яка ефективно справлялася б з викликами пандемії, дуже важко,

– сказав Ляшко.

Ляшко зазначив, що кожен випадок зараження коронавірусом медичного працівника буде розглядатися як випадок професійного інфікування з виплатами з фонду.

Також він згадав, що уряд додатково виділив кошти на доплати медикам за березень.

"Уряд виділив кошти, щоб зробити в березні 300% надбавки медпрацівникам. Після аналізу виплат ми побачили, що в регіонах кожен порахував, як захотів, і не врахував проголосований закон і постанову Кабміну. Тому Кабмін додатково виділив кошти, які спрямували на медзаклади для того, щоб покрити витрати та виплатити анонсовані надбавки.

За квітень оплачуватиметься інший тариф, і кожен медпрацівник отримає надбавку,

– додав головний санітарний лікар.

Як вберегтися від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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