В Україні збільшилась кількість людей з депресією, – соціологи

Від початку карантину в Україні зріс рівень депресії, тривожності, паніки та розладів сну. За даними соціологів, віддалена робота викликає почуття тривоги і паніки.

Про це свідчать дані третьої хвилі опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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Соціологи зафіксували зростання розладів сну у представників середніх вікових груп (30 – 49 років) і втоми у респондентів передпенсійного віку (50 – 59 років). Попри це, серед останніх фіксується зниження рівня тривоги. Така ж тенденція і серед старших, відзначають соціологи.



Психоемоційний стан українців / Фото ratinggroup.ua

Рівень депресивності у чоловіків вищий, ніж у жінок

У жінок вищий рівень всіх емоційних показників, ніж у чоловіків. В динаміці за цей час у жінок помітне зниження рівня тривоги – вони краще адаптувалися і звикли до змін. У чоловіків фіксується зростання показників депресії та розлади сну.

Віддалена робота викликає почуття тривоги і паніки

Також серед тих, хто працює у віддаленому режимі рівень тривоги і паніки вище, ніж у тих, хто ходить на роботу. Серед тих, хто має роботу, помітні низькі показники розладів сну і депресії.

Низька фізична активність

Підвищення рівня депресії ймовірно пов'язане із фізичними обмеженнями (малорухливість, менша активність) та відсутністю достатньої кількості зовнішніх подразників: нових вражень, подій, інтенсивності взаємодії з іншими.



Атмосфера в сім'ї є ресурсом підтримки / Фото Unsplash

Атмосфера в сім'ї

Атмосфера у сім'ї є важливим фактором впливу на психоемоційний стан опитуваних. Напруженість у родинних відносинах відносно частіше спостерігається у віковій групі 30-39 років. Сім'я є ресурсом підтримки у ситуації карантину і допомагає знизити напругу та стрес.

Серед тих, хто характеризував сімейні відносини як спокійні, рівень негативних емоцій та станів значно нижчий, ніж у інших./

Вибіркова сукупність: ІІІ хвиля (10-12.04.2020) – 1627 респонденти віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.



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