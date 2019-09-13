В Україні збільшили вміст бебі-боксів для новонароджених

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В Україні збільшили вміст бебі-боксів для новонароджених
В Україні збільшили вміст бебі-боксів для новонароджених

В Україні оновили "пакунок малюка" – до переліку, які отримують новоспечені батьки, входить на кілька речей більше, ніж було раніше.

Для новонароджених приготували більшу кількість пелюшок – 6 штук, йдеться у наказі Міністерства соціальної політики.

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У бебі-бокси додали дитячі шкарпетки на вік 4-6 місяців. Для такого ж віку доповнили одним дитячим нагрудником. З одягу в бокс потрапив демісезонний комбінезон з капюшоном з синтепоновим наповнювачем.

 
"Пакунок малюка" – що це?
Це новий формат безповоротної соціальної допомоги для кожної дитини, яка народжується в Україні. Раніше до пакунка входило 25 речей, які мають задовольнити потреби малюка. У бебі-бокси не кладуть ліки, дитячі пляшечки та суміші. Стартував проєкт 1 вересня 2018 року. Отримати “пакунок малюка” можуть мати, батько, родичі, прийомні батьки чи патронатний вихователь. Для отримання “пакунка малюка” достатньо заповнити заяву у пологовому будинку чи у соціальній службі.

Доповнили пакунок малюка килимком з двома знімними м’якими дугами та підвісними іграшками. У коробці є спеціальний гребінець для волосся та вичісування молочних кірок, а також губка для купання малюка.

В Україні оновили бебі-бокси
В Україні оновили бебі-бокси

Не забули й про новоспечених мам: для них у бебі-бокс поклали пачку післяпологових і звичайних прокладок.

Зміни до вмісту бебі боксу набирають чинності з 1 вересня 2019 року.

Що входить до "пакунку малюка"

Назва

Кількість, штук

1

Підгузки одноразові для новонароджених, 2-5 кг (не менше ніж 47 шт.), 3-6 кг (не менше ніж 47 шт.), не менше трьох шарів, кріплення на липучках, з еластичними вушками

1

2

Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні (PH 7), без запаху (не менше ніж 56 шт. в упаковці)

1

3

Пелюшка ситцева, бавовна 100 %, розмір 80 × 95 см +/– 10 %

2

4

Пелюшка фланелева, бавовна 100 %, розмір 90 × 110 см +/- 10 %

2

5

Пелюшка муслінова, бавовна 100 %, розмір 70 ґ 70 см +/- 10 %

2

6

Пелюшка багаторазова вологостійка, не менше трьох шарів, розмір 60-80 см +/- 10 %

1

7

Шапочка, бавовна 100 %:

  

7.1

розмір 0-3 місяці, берет (без зав’язок)

1

7.2

розмір 3-6 місяців

1

7.3

розмір 6-12 місяців

1

8

Боді з коротким рукавом, бавовна 100 %:

  

8.1

розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)

1

8.2

розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)

2

8.3

розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см)

2

8.4

розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см)

2

9

Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавовна 100 %:

  

9.1

розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)

1

9.2

розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)

2

9.3

розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см)

2

9.4

розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см)

2

10

Штани-повзунки із закритими носочками, бавовна 100 %:

  

10.1

розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)

1

10.2

розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)

1

11

Чоловічки з довгим рукавом та штанцями, бавовна 100 %:

  

11.1

розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)

1

11.2

розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)

2

11.3

розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см)

2

11.4

розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см)

2

12

Сорочечка дитяча, бавовна 100 %:

  

12.1

розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)

1

12.2

розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)

1

13

Шкарпетки, бавовна не менше ніж 80 %:

  

13.1

розмір 0-3 місяці

2

13.2

розмір 4-6 місяців

2

14

Рукавички для немовлят, бавовна 100 %, розмір 0-3 місяці

1

15

Слинявчик дитячий, бавовна 100 %:

  

15.1

розмір 0-3 місяці

1

15.2

розмір 4-6 місяців

1

16

Термометр для води, не має містити ртуті

1

17

Термометр для тіла електронний з гумовим наконечником, водостійкий

1

18

Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), нержавіюча сталь

1

19

Гребінець для волосся та вичісування молочних кірок (гіпоалергенний, для чутливої шкіри)

1

20

Прокладки для лактації (не менше ніж 60 шт. в упаковці)

1

21

Прокладки післяпологові (не менше ніж 10 шт. в упаковці)

1

22

Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Ultra Night (не менше ніж 12 шт. в упаковці)

1

23

Ковдра тепла, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина — бавовна 100 %, розмір 110 ґ 140 см +/- 10 %

1

24

Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60 × 80 см +/- 10 %

1

25

Підковдра, бавовна 100 %, розмір 110 × 140 см +/- 10 %

1

26

Комбінезон-трансформер з капюшоном демісезонний, унісекс (верхня тканина плащова, наповнювач — синтепон, підкладка — бавовна 100 % або фліс), розмір 0-12 місяців

1

27

Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 ґ 70 +/- 10 %. Товщина не менше ніж 3 см, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина — натуральний матеріал. Розмір матраца (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски (позиція 38 цього Переліку)

1

28

Рушник махровий з куточком для купання, розмір 100 × 100 см +/- 10 %, з натурального матеріалу

1

29

Товари / іграшки розвиваючі для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, без дрібних деталей, пластик із сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок

4

30

М’яка книжка з високою контрастністю зображень

1

31

Багатофункціональний розвиваючий килимок для розвитку емоцій, фізичних та інтелектуальних здібностей дитини від народження, з двома знімними м’якими дугами та підвісними іграшками

1

32

Крем із вмістом ланоліну 100 %

1

33

Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл

1

34

Губка для купання немовляти, гіпоалергенна

1

35

Крем для малюка під підгузок, без парабенів, гіпоалергенний, не менше ніж 50 мл

1

36

Мило господарське (для прання дитячих речей), гіпоалергенне, не менше ніж 100 г

1

37

Дитячі гігієнічні ватні палички з обмежувачем, бавовна 100 % (не менше ніж 50 шт.)

1

38

Коробка-колиска, розмір 43 × 70 × 27 см +/- 10 %, з гофрокартону типу "С" (міцна гофра, 120 г/м-2), кашированого картоном целюлозним (210 г/м-2), з повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. Для зміцнення конструкції дно та бокові стінки мають окремі вставки без друку з гофрокартону типу "С" (міцна гофра, 120 г/м-2). Зображення сосок, пляшечок та інших допоміжних засобів для вигодовування немовлят на такій коробці не розміщуються

1

Що входить до
Що входить до "пакунку малюка"

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти Міністерство соціальної політики Вагітність і пологи
Джерело: Здоров'я 24
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