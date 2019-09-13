В Україні збільшили вміст бебі-боксів для новонароджених

В Україні оновили "пакунок малюка" – до переліку, які отримують новоспечені батьки, входить на кілька речей більше, ніж було раніше.

Для новонароджених приготували більшу кількість пелюшок – 6 штук, йдеться у наказі Міністерства соціальної політики.

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У бебі-бокси додали дитячі шкарпетки на вік 4-6 місяців. Для такого ж віку доповнили одним дитячим нагрудником. З одягу в бокс потрапив демісезонний комбінезон з капюшоном з синтепоновим наповнювачем.

"Пакунок малюка" – що це? Це новий формат безповоротної соціальної допомоги для кожної дитини, яка народжується в Україні. Раніше до пакунка входило 25 речей, які мають задовольнити потреби малюка. У бебі-бокси не кладуть ліки, дитячі пляшечки та суміші. Стартував проєкт 1 вересня 2018 року. Отримати “пакунок малюка” можуть мати, батько, родичі, прийомні батьки чи патронатний вихователь. Для отримання “пакунка малюка” достатньо заповнити заяву у пологовому будинку чи у соціальній службі.

Доповнили пакунок малюка килимком з двома знімними м’якими дугами та підвісними іграшками. У коробці є спеціальний гребінець для волосся та вичісування молочних кірок, а також губка для купання малюка.



В Україні оновили бебі-бокси

Не забули й про новоспечених мам: для них у бебі-бокс поклали пачку післяпологових і звичайних прокладок.

Зміни до вмісту бебі боксу набирають чинності з 1 вересня 2019 року.

Що входить до "пакунку малюка"

№ Назва Кількість, штук 1 Підгузки одноразові для новонароджених, 2-5 кг (не менше ніж 47 шт.), 3-6 кг (не менше ніж 47 шт.), не менше трьох шарів, кріплення на липучках, з еластичними вушками 1 2 Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні (PH 7), без запаху (не менше ніж 56 шт. в упаковці) 1 3 Пелюшка ситцева, бавовна 100 %, розмір 80 × 95 см +/– 10 % 2 4 Пелюшка фланелева, бавовна 100 %, розмір 90 × 110 см +/- 10 % 2 5 Пелюшка муслінова, бавовна 100 %, розмір 70 ґ 70 см +/- 10 % 2 6 Пелюшка багаторазова вологостійка, не менше трьох шарів, розмір 60-80 см +/- 10 % 1 7 Шапочка, бавовна 100 %: 7.1 розмір 0-3 місяці, берет (без зав’язок) 1 7.2 розмір 3-6 місяців 1 7.3 розмір 6-12 місяців 1 8 Боді з коротким рукавом, бавовна 100 %: 8.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 8.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 2 8.3 розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) 2 8.4 розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) 2 9 Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавовна 100 %: 9.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 9.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 2 9.3 розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) 2 9.4 розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) 2 10 Штани-повзунки із закритими носочками, бавовна 100 %: 10.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 10.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 1 11 Чоловічки з довгим рукавом та штанцями, бавовна 100 %: 11.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 11.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 2 11.3 розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) 2 11.4 розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) 2 12 Сорочечка дитяча, бавовна 100 %: 12.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 12.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 1 13 Шкарпетки, бавовна не менше ніж 80 %: 13.1 розмір 0-3 місяці 2 13.2 розмір 4-6 місяців 2 14 Рукавички для немовлят, бавовна 100 %, розмір 0-3 місяці 1 15 Слинявчик дитячий, бавовна 100 %: 15.1 розмір 0-3 місяці 1 15.2 розмір 4-6 місяців 1 16 Термометр для води, не має містити ртуті 1 17 Термометр для тіла електронний з гумовим наконечником, водостійкий 1 18 Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), нержавіюча сталь 1 19 Гребінець для волосся та вичісування молочних кірок (гіпоалергенний, для чутливої шкіри) 1 20 Прокладки для лактації (не менше ніж 60 шт. в упаковці) 1 21 Прокладки післяпологові (не менше ніж 10 шт. в упаковці) 1 22 Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Ultra Night (не менше ніж 12 шт. в упаковці) 1 23 Ковдра тепла, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина — бавовна 100 %, розмір 110 ґ 140 см +/- 10 % 1 24 Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60 × 80 см +/- 10 % 1 25 Підковдра, бавовна 100 %, розмір 110 × 140 см +/- 10 % 1 26 Комбінезон-трансформер з капюшоном демісезонний, унісекс (верхня тканина плащова, наповнювач — синтепон, підкладка — бавовна 100 % або фліс), розмір 0-12 місяців 1 27 Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 ґ 70 +/- 10 %. Товщина не менше ніж 3 см, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина — натуральний матеріал. Розмір матраца (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски (позиція 38 цього Переліку) 1 28 Рушник махровий з куточком для купання, розмір 100 × 100 см +/- 10 %, з натурального матеріалу 1 29 Товари / іграшки розвиваючі для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, без дрібних деталей, пластик із сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок 4 30 М’яка книжка з високою контрастністю зображень 1 31 Багатофункціональний розвиваючий килимок для розвитку емоцій, фізичних та інтелектуальних здібностей дитини від народження, з двома знімними м’якими дугами та підвісними іграшками 1 32 Крем із вмістом ланоліну 100 % 1 33 Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл 1 34 Губка для купання немовляти, гіпоалергенна 1 35 Крем для малюка під підгузок, без парабенів, гіпоалергенний, не менше ніж 50 мл 1 36 Мило господарське (для прання дитячих речей), гіпоалергенне, не менше ніж 100 г 1 37 Дитячі гігієнічні ватні палички з обмежувачем, бавовна 100 % (не менше ніж 50 шт.) 1 38 Коробка-колиска, розмір 43 × 70 × 27 см +/- 10 %, з гофрокартону типу "С" (міцна гофра, 120 г/м-2), кашированого картоном целюлозним (210 г/м-2), з повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. Для зміцнення конструкції дно та бокові стінки мають окремі вставки без друку з гофрокартону типу "С" (міцна гофра, 120 г/м-2). Зображення сосок, пляшечок та інших допоміжних засобів для вигодовування немовлят на такій коробці не розміщуються 1



Що входить до "пакунку малюка"

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