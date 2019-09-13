В Україні збільшили вміст бебі-боксів для новонароджених
В Україні оновили "пакунок малюка" – до переліку, які отримують новоспечені батьки, входить на кілька речей більше, ніж було раніше.
Для новонароджених приготували більшу кількість пелюшок – 6 штук, йдеться у наказі Міністерства соціальної політики.
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У бебі-бокси додали дитячі шкарпетки на вік 4-6 місяців. Для такого ж віку доповнили одним дитячим нагрудником. З одягу в бокс потрапив демісезонний комбінезон з капюшоном з синтепоновим наповнювачем.
Доповнили пакунок малюка килимком з двома знімними м’якими дугами та підвісними іграшками. У коробці є спеціальний гребінець для волосся та вичісування молочних кірок, а також губка для купання малюка.
В Україні оновили бебі-бокси
Не забули й про новоспечених мам: для них у бебі-бокс поклали пачку післяпологових і звичайних прокладок.
Зміни до вмісту бебі боксу набирають чинності з 1 вересня 2019 року.
Що входить до "пакунку малюка"
|
№
|
Назва
|
Кількість, штук
|
1
|
Підгузки одноразові для новонароджених, 2-5 кг (не менше ніж 47 шт.), 3-6 кг (не менше ніж 47 шт.), не менше трьох шарів, кріплення на липучках, з еластичними вушками
|
1
|
2
|
Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні (PH 7), без запаху (не менше ніж 56 шт. в упаковці)
|
1
|
3
|
Пелюшка ситцева, бавовна 100 %, розмір 80 × 95 см +/– 10 %
|
2
|
4
|
Пелюшка фланелева, бавовна 100 %, розмір 90 × 110 см +/- 10 %
|
2
|
5
|
Пелюшка муслінова, бавовна 100 %, розмір 70 ґ 70 см +/- 10 %
|
2
|
6
|
Пелюшка багаторазова вологостійка, не менше трьох шарів, розмір 60-80 см +/- 10 %
|
1
|
7
|
Шапочка, бавовна 100 %:
|
7.1
|
розмір 0-3 місяці, берет (без зав’язок)
|
1
|
7.2
|
розмір 3-6 місяців
|
1
|
7.3
|
розмір 6-12 місяців
|
1
|
8
|
Боді з коротким рукавом, бавовна 100 %:
|
8.1
|
розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)
|
1
|
8.2
|
розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)
|
2
|
8.3
|
розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см)
|
2
|
8.4
|
розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см)
|
2
|
9
|
Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавовна 100 %:
|
9.1
|
розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)
|
1
|
9.2
|
розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)
|
2
|
9.3
|
розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см)
|
2
|
9.4
|
розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см)
|
2
|
10
|
Штани-повзунки із закритими носочками, бавовна 100 %:
|
10.1
|
розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)
|
1
|
10.2
|
розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)
|
1
|
11
|
Чоловічки з довгим рукавом та штанцями, бавовна 100 %:
|
11.1
|
розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)
|
1
|
11.2
|
розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)
|
2
|
11.3
|
розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см)
|
2
|
11.4
|
розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см)
|
2
|
12
|
Сорочечка дитяча, бавовна 100 %:
|
12.1
|
розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см)
|
1
|
12.2
|
розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см)
|
1
|
13
|
Шкарпетки, бавовна не менше ніж 80 %:
|
13.1
|
розмір 0-3 місяці
|
2
|
13.2
|
розмір 4-6 місяців
|
2
|
14
|
Рукавички для немовлят, бавовна 100 %, розмір 0-3 місяці
|
1
|
15
|
Слинявчик дитячий, бавовна 100 %:
|
15.1
|
розмір 0-3 місяці
|
1
|
15.2
|
розмір 4-6 місяців
|
1
|
16
|
Термометр для води, не має містити ртуті
|
1
|
17
|
Термометр для тіла електронний з гумовим наконечником, водостійкий
|
1
|
18
|
Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), нержавіюча сталь
|
1
|
19
|
Гребінець для волосся та вичісування молочних кірок (гіпоалергенний, для чутливої шкіри)
|
1
|
20
|
Прокладки для лактації (не менше ніж 60 шт. в упаковці)
|
1
|
21
|
Прокладки післяпологові (не менше ніж 10 шт. в упаковці)
|
1
|
22
|
Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Ultra Night (не менше ніж 12 шт. в упаковці)
|
1
|
23
|
Ковдра тепла, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина — бавовна 100 %, розмір 110 ґ 140 см +/- 10 %
|
1
|
24
|
Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60 × 80 см +/- 10 %
|
1
|
25
|
Підковдра, бавовна 100 %, розмір 110 × 140 см +/- 10 %
|
1
|
26
|
Комбінезон-трансформер з капюшоном демісезонний, унісекс (верхня тканина плащова, наповнювач — синтепон, підкладка — бавовна 100 % або фліс), розмір 0-12 місяців
|
1
|
27
|
Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 ґ 70 +/- 10 %. Товщина не менше ніж 3 см, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина — натуральний матеріал. Розмір матраца (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски (позиція 38 цього Переліку)
|
1
|
28
|
Рушник махровий з куточком для купання, розмір 100 × 100 см +/- 10 %, з натурального матеріалу
|
1
|
29
|
Товари / іграшки розвиваючі для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, без дрібних деталей, пластик із сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок
|
4
|
30
|
М’яка книжка з високою контрастністю зображень
|
1
|
31
|
Багатофункціональний розвиваючий килимок для розвитку емоцій, фізичних та інтелектуальних здібностей дитини від народження, з двома знімними м’якими дугами та підвісними іграшками
|
1
|
32
|
Крем із вмістом ланоліну 100 %
|
1
|
33
|
Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл
|
1
|
34
|
Губка для купання немовляти, гіпоалергенна
|
1
|
35
|
Крем для малюка під підгузок, без парабенів, гіпоалергенний, не менше ніж 50 мл
|
1
|
36
|
Мило господарське (для прання дитячих речей), гіпоалергенне, не менше ніж 100 г
|
1
|
37
|
Дитячі гігієнічні ватні палички з обмежувачем, бавовна 100 % (не менше ніж 50 шт.)
|
1
|
38
|
Коробка-колиска, розмір 43 × 70 × 27 см +/- 10 %, з гофрокартону типу "С" (міцна гофра, 120 г/м-2), кашированого картоном целюлозним (210 г/м-2), з повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. Для зміцнення конструкції дно та бокові стінки мають окремі вставки без друку з гофрокартону типу "С" (міцна гофра, 120 г/м-2). Зображення сосок, пляшечок та інших допоміжних засобів для вигодовування немовлят на такій коробці не розміщуються
|
1
Що входить до "пакунку малюка"
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