В Україні змінили протипоказання до вакцинації: що треба знати

В Україні набув чинності закон щодо змін у переліку медичних протипоказань щодо вакцинації. Відтепер, лікар визначає протипоказання до вакцинації згідно з рекомендаціями оновленого переліку.

Про зміни протипоказань до вакцинації повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

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Потреба оновити цей документ відповідно до світових рекомендацій та передових практик назріла давно, адже у старій версії протипоказання часто були недостатньо клінічно обґрунтовані,

– йдеться на сайті центру.

Оновлений перелік враховує міжнародні рекомендації ВООЗ та CDC, настанови узгодженні з рекомендаціями американських, британських, австралійських та канадських асоціацій.

Медичні протипоказання поділили на абсолютні протипоказання до вакцинації та застереження від вакцинації.

Абсолютні протипоказання: наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини; вагітність – протипоказано введення живих вакцин (КПК); тяжка імуносупресія/імунодефіцит – протипоказано введення живих вакцин; гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0° C – протипоказання для рутинної вакцинації.:

Важливо! Вакцинація під час гострого захворювання не знижує імунної відповіді на введення вакцин та не підвищує ризики виникнення побічних реакцій.

Люди з гострими захворюваннями з лихоманкою вище 38,0 С можуть бути вакциновані, як тільки одужають та не матимуть ознак гострої хвороби.

Винятки:

Одужання після кору. Потрібно відкласти щеплення живими вакцинами на 4 тижні від початку захворювання, що пов'язано з тимчасовим зниженням клітинно-опосередкованого імунітету.

Одужання після вітряної віспи. Потрібно відкласти введення живих вакцин на 4 тижні від початку захворювання.

Незначне нездужання: прорізування зубів, диспепсія, застуда з підвищеною температурою або без), які часто зустрічаються у дітей перших років життя, не є протипоказанням до вакцинації,

– йдеться в оновлених протипоказаннях.

Вакцинація вагітних



Як проводити щеплення вагітним

Вагітним протипоказано введення живих вакцин. Протипоказань щодо імунізації матері, в якої період лактації, немає.

Інактивовані вакцини та вакцини, які містять живий вірус, не впливають на безпеку жінок та дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні.

Однак, грудне вигодовування є тимчасовим протипоказанням для вакцинації матері проти вітряної віспи через теоретичну небезпеку передання вірусу від матері до немовляти.

Вакцину проти жовтої лихоманки теж не варто вводити жінкам, які годують грудьми.

Діти, що перебувають на грудному вигодовуванні, повинні бути вакциновані згідно з Календарем щеплень.