В Україні змінять назви 20 медичних професій
Чоловіки у медичній професії є, але відповідні назви для своєї роботи у Національному класифікаторі професій мали далеко не всі.
Раніше професію чоловікам у трудовій книжці записували як "сестра-господиня", "головна медична сестра" і "акушерка", зазначає в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
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У листопаді провели опитування, у якому 90% учасників проголосували за зміни назв професій.
Тепер найменування всіх посад і професій у медичній галузі вноситимуть до трудової книжки, трудового договору та інших документів у чоловічому або жіночому роді. Тобто чоловіків записуватимуть як "брат медичний", "акушер" і "санітар".
Нові назви професій затверджено наказом МОЗ України № 805 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Зміни набудуть чинності після внесення змін до Національного класифікатора професій — орієнтовно через кілька місяців.
Які назви медичних професій зміняться
|
Код
|
Було
|
Стане
|
1229.5
|
Головна медична сестра
|
Головна медична сестра / головний медичний брат
|
3231
|
Сестра медична
|
Сестра медична / брат медичний
|
3231
|
Сестра медична з дієтичного харчування
|
Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування
|
3231
|
Сестра медична з косметичних процедур
|
Сестра медична (брат медичний) з косметичних процедур
|
3231
|
Сестра медична з лікувальної фізкультури
|
Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури
|
3231
|
Сестра медична з масажу
|
Сестра медична (брат медичний) з масажу
|
3231
|
Сестра медична з фізіотерапії
|
Сестра медична (брат медичний) з фізіотерапії
|
3231
|
Сестра медична з функціональної діагностики
|
Сестра медична (брат медичний) з функціональної діагностики
|
3231
|
Сестра медична зі стоматології
|
Сестра медична (брат медичний) зі стоматології
|
3231
|
Сестра медична милосердя
|
Сестра медична (брат медичний) милосердя
|
3231
|
Сестра медична операційна
|
Сестра медична операційна / брат медичний операційний
|
3231
|
Сестра медична патронажна
|
Сестра медична патронажна / брат медичний патронажний
|
3231
|
Сестра медична поліклініки
|
Сестра медична / брат медичний поліклініки
|
3231
|
Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
|
Сестра медична / брат медичний станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
|
3231
|
Сестра медична стаціонару
|
Сестра медична / брат медичний стаціонару
|
3231
|
Сестра медична-анестезист
|
Сестра медична-анестезист / брат медичний-анестезист
|
3232
|
Акушерка
|
Акушерка / акушер
|
4131
|
Сестра-господиня
|
Працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я
|
5132
|
Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)
|
Молодша медична сестра / молодший медичний брат (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.)
|
5132
|
Молодша медична сестра з догляду за хворими
|
Молодша медична сестра / молодший медичний брат з догляду за хворими
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