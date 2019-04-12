В Україні змінять назви 20 медичних професій

Чоловіки у медичній професії є, але відповідні назви для своєї роботи у Національному класифікаторі професій мали далеко не всі.

Раніше професію чоловікам у трудовій книжці записували як "сестра-господиня", "головна медична сестра" і "акушерка", зазначає в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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У листопаді провели опитування, у якому 90% учасників проголосували за зміни назв професій.

Тепер найменування всіх посад і професій у медичній галузі вноситимуть до трудової книжки, трудового договору та інших документів у чоловічому або жіночому роді. Тобто чоловіків записуватимуть як "брат медичний", "акушер" і "санітар".

Нові назви професій затверджено наказом МОЗ України № 805 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Зміни набудуть чинності після внесення змін до Національного класифікатора професій — орієнтовно через кілька місяців.

Які назви медичних професій зміняться

Код Було Стане 1229.5 Головна медична сестра Головна медична сестра / головний медичний брат 3231 Сестра медична Сестра медична / брат медичний 3231 Сестра медична з дієтичного харчування Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування 3231 Сестра медична з косметичних процедур Сестра медична (брат медичний) з косметичних процедур 3231 Сестра медична з лікувальної фізкультури Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури 3231 Сестра медична з масажу Сестра медична (брат медичний) з масажу 3231 Сестра медична з фізіотерапії Сестра медична (брат медичний) з фізіотерапії 3231 Сестра медична з функціональної діагностики Сестра медична (брат медичний) з функціональної діагностики 3231 Сестра медична зі стоматології Сестра медична (брат медичний) зі стоматології 3231 Сестра медична милосердя Сестра медична (брат медичний) милосердя 3231 Сестра медична операційна Сестра медична операційна / брат медичний операційний 3231 Сестра медична патронажна Сестра медична патронажна / брат медичний патронажний 3231 Сестра медична поліклініки Сестра медична / брат медичний поліклініки 3231 Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги Сестра медична / брат медичний станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги 3231 Сестра медична стаціонару Сестра медична / брат медичний стаціонару 3231 Сестра медична-анестезист Сестра медична-анестезист / брат медичний-анестезист 3232 Акушерка Акушерка / акушер 4131 Сестра-господиня Працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я 5132 Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) Молодша медична сестра / молодший медичний брат (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.) 5132 Молодша медична сестра з догляду за хворими Молодша медична сестра / молодший медичний брат з догляду за хворими

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