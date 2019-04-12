В Україні змінять назви 20 медичних професій

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В Україні змінять назви 20 медичних професій
В Україні змінять назви 20 медичних професій / medicalnewstoday.com

Чоловіки у медичній професії є, але відповідні назви для своєї роботи у Національному класифікаторі професій мали далеко не всі.

Раніше професію чоловікам у трудовій книжці записували як "сестра-господиня", "головна медична сестра" і "акушерка", зазначає в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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У листопаді провели опитування, у якому 90% учасників проголосували за зміни назв професій.

Тепер найменування всіх посад і професій у медичній галузі вноситимуть до трудової книжки, трудового договору та інших документів у чоловічому або жіночому роді. Тобто чоловіків записуватимуть як "брат медичний", "акушер" і "санітар".

Нові назви професій затверджено наказом МОЗ України № 805 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Зміни набудуть чинності після внесення змін до Національного класифікатора професій — орієнтовно через кілька місяців.

Які назви медичних професій зміняться

Код

Було

Стане

1229.5

Головна медична сестра

Головна медична сестра / головний медичний брат

3231

Сестра медична

Сестра медична / брат медичний

3231

Сестра медична з дієтичного харчування

Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування

3231

Сестра медична з косметичних процедур

Сестра медична (брат медичний) з косметичних процедур

3231

Сестра медична з лікувальної фізкультури

Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури

3231

Сестра медична з масажу

Сестра медична (брат медичний) з масажу

3231

Сестра медична з фізіотерапії

Сестра медична (брат медичний) з фізіотерапії

3231

Сестра медична з функціональної діагностики

Сестра медична (брат медичний) з функціональної діагностики

3231

Сестра медична зі стоматології

Сестра медична (брат медичний) зі стоматології

3231

Сестра медична милосердя

Сестра медична (брат медичний) милосердя

3231

Сестра медична операційна

Сестра медична операційна / брат медичний операційний

3231

Сестра медична патронажна

Сестра медична патронажна / брат медичний патронажний

3231

Сестра медична поліклініки

Сестра медична / брат медичний поліклініки

3231

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

Сестра медична / брат медичний станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

3231

Сестра медична стаціонару

Сестра медична / брат медичний стаціонару

3231

Сестра медична-анестезист

Сестра медична-анестезист / брат медичний-анестезист

3232

Акушерка

Акушерка / акушер

4131

Сестра-господиня

Працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

Молодша медична сестра / молодший медичний брат (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.)

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

Молодша медична сестра / молодший медичний брат з догляду за хворими

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
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