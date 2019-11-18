В Україні змінять підхід до лікування психічнохворих людей

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В МОЗ готують законопроєкт про психічне здоров'я / Unsplash

Зоряна Скалецька заявила, що Міністерство охорони здоров'я планує розробити законопроєкт "Про психічне здоров'я".

Новий проєкт Закону України повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, а також реформувати стратегії та практики системи охорони психічного здоров'я, заявила на своїй сторінці у Facebook очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

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Зоряна Скалецька – Міністр охорони здоров'я
“Психічне здоров'я – це рівень психологічного добробуту, який лежить в основі якості життя кожного”.

За словами Скалецької, фахівці з Литви нададуть Україні підтримку у цьому питанні, адже ця країна має значні напрацювання у цій галузі. 

Вже відбулась зустріч між працівниками МОЗ та представниками Посольства Литовської Республіки в Україні, де вони домовились про співробітництво у сфері психічного здоров'я. Якщо все піде за планом, Литва повинна допомогти Україні побудувати нову програму.

Що планують зробити?

  • Соціалізація людей з психічними розладами;
  • Розробка та впровадження програм для подолання хвороби на національному та регіональних рівнях;
  • Підвищення рівня обізнаності у суспільстві про психічне здоров'я;

Чому це потрібно Україні

За оцінками Міжнародного медичного корпусу, близько 75% українців не мають доступу до кваліфікованої допомоги у сфері психічного здоров'я. Нині в Україні є велика кількість психіатрів, проте не вистачає кваліфікованих психологів, психотерапевтів та соціальних працівників.

Також в Україні люди з психічними вадами часто стискаються з психологічними бар'єрами: висока вартість лікування, сором, недовіра до системи,  необізнаність соціуму, через що виникає страх ділитися своїми проблемами. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Психологія Депресія Лікування Зоряна Скалецька Міністерство охорони здоров’я
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