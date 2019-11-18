В Україні змінять підхід до лікування психічнохворих людей

Зоряна Скалецька заявила, що Міністерство охорони здоров'я планує розробити законопроєкт "Про психічне здоров'я".

Новий проєкт Закону України повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, а також реформувати стратегії та практики системи охорони психічного здоров'я, заявила на своїй сторінці у Facebook очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

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Зоряна Скалецька – Міністр охорони здоров'я “Психічне здоров'я – це рівень психологічного добробуту, який лежить в основі якості життя кожного”.

За словами Скалецької, фахівці з Литви нададуть Україні підтримку у цьому питанні, адже ця країна має значні напрацювання у цій галузі.

Вже відбулась зустріч між працівниками МОЗ та представниками Посольства Литовської Республіки в Україні, де вони домовились про співробітництво у сфері психічного здоров'я. Якщо все піде за планом, Литва повинна допомогти Україні побудувати нову програму.

Що планують зробити?

Соціалізація людей з психічними розладами;

Розробка та впровадження програм для подолання хвороби на національному та регіональних рівнях;

Підвищення рівня обізнаності у суспільстві про психічне здоров'я;

Чому це потрібно Україні

За оцінками Міжнародного медичного корпусу, близько 75% українців не мають доступу до кваліфікованої допомоги у сфері психічного здоров'я. Нині в Україні є велика кількість психіатрів, проте не вистачає кваліфікованих психологів, психотерапевтів та соціальних працівників.

Також в Україні люди з психічними вадами часто стискаються з психологічними бар'єрами: висока вартість лікування, сором, недовіра до системи, необізнаність соціуму, через що виникає страх ділитися своїми проблемами.

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