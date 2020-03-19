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В Україні значно більше хворих на коронавірус, – Голубовська

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Скільки в Україні хворих на коронавірус / Getty Images

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що в Україні хворих на коронавірус від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Про це Ольга Голубовська заявила в ефірі одного з телеканалів.

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Голубовська додала, що точну цифру знати неможливо, адже в Україні експрес-тестів вже немає. Втім, їх повинні доставити у суботу.

Також вона підкреслила, що порівнювати коронавірус з грипом не варто. Річ у тім, що вплив коронавірусу на здоров'я тих, хто перехворів, ще не досліджено.

За її словами, перші дослідження з коректними даними лікарі зможуть побачити приблизно через рік-півтора.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 21 випадок зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.

що варто знати про коронавірус

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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