В Україні зробили пересадку серця – вперше за 15 років

Трансплантацію серця вперше за останні 15 років в Україні провели у Ковельській райлікарні спільно з лікарями київського Інституту серця.

"Пацієнта везли з Києва, оскільки неможливо було привезти донорське серце. Різдво для деяких стало справді другим народженням", – написав у фейсбуці керівник Інституту серця Борис Тодуров, який брав участь в операції.

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У Ковельській райлікарні розповіли, що лікарі успішно провели трансплантацію серця пацієнту з вираженою дилатаційною кардіоміопатією.



Допис Тодурова про пересадку серця

Що таке дилатаційна кардіоміопатія? Захворювання міокарда з вираженим порушенням насосної функції серця та розширенням обох шлуночків. Можливі причини: зловживання алкоголем, зміни в організмі при вагітності та пологах, вплив інфекції, зокрема вірусів, токсичних факторів, а також імунні зсуви в організмі.

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