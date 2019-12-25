В Україні зробили пересадку серця – вперше за 15 років
Трансплантацію серця вперше за останні 15 років в Україні провели у Ковельській райлікарні спільно з лікарями київського Інституту серця.
"Пацієнта везли з Києва, оскільки неможливо було привезти донорське серце. Різдво для деяких стало справді другим народженням", – написав у фейсбуці керівник Інституту серця Борис Тодуров, який брав участь в операції.
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У Ковельській райлікарні розповіли, що лікарі успішно провели трансплантацію серця пацієнту з вираженою дилатаційною кардіоміопатією.
Допис Тодурова про пересадку серця
Що таке дилатаційна кардіоміопатія? Захворювання міокарда з вираженим порушенням насосної функції серця та розширенням обох шлуночків. Можливі причини: зловживання алкоголем, зміни в організмі при вагітності та пологах, вплив інфекції, зокрема вірусів, токсичних факторів, а також імунні зсуви в організмі.
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