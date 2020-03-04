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В Україні зупинять підробку ліків, – Дубілет

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В Україні боротимуться з підробками ліків / Unsplash

В Україні впроваджують систему протидії продажу підроблених ліків. На упаковках ліків буде наноситися спеціальний 2D-код.

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розповів про те, що незабаром розпочнеться пілотний проєкт, мета якого – боротися з підробленими ліками.

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Як працюватиме система

На упаковці з ліками буде спеціальний 2D-код, який "активується" під час виробництва і деактивується під час продажу. 

Для сканування коду аптекам доведеться купити недорогий скануючий пристрій (коштує менше за $100) або скористатися безкоштовним додатком для смартфона.

 
Дмитро Дубілет
Взагалі, ця тема шокує. Точний обсяг чорного ринку оцінити складно, але один експерт наводив мені у приклад популярний препарат проти раку. За його словами, близько 30% цих ліків продається підробленими. У кращому випадку, пацієнтам, хворим на рак, продають просто крейду”.

Що це дозволить

  • Аптеки не зможуть відпускати підроблені ліки (тобто ліки з підробленим або повторно використаним кодом).
  • Користувачі зможуть перевіряти справжність ліків, час його виробництва та продажу за допомогою смартфону.
  • Система не буде пропускати продаж прострочених ліків.

За даними урядовця, систему, яку застосовували для алкоголю — зі штрих-кодом вирішили не застосовувати з двох причин: перше – вже є готовий софт, який розроблено згідно з європейськими регламентами, друге – аптек не так багато, і домовитися з ними про покупку додаткового пристрою буде нескладно в рамках ліцензії.

 
Дмитро Дубілет
Ми домовилися з МОЗ, МЕРТ і ключовими учасниками ринку (Асоціація та інші компанії), що запускаємо пілот для частини брендів і в декількох аптечних мережах протягом 1-2 місяців, а потім до кінця року масштабуємось на всю країну ”.

Передбачають, що таким чином українці будуть набагато краще захищені від підроблених ліків. А бюджет, до речі, отримає додаткові кілька мільярдів шляхом детінізації ринку.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Дмитро Дубілет Ліки Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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