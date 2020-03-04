В Україні зупинять підробку ліків, – Дубілет

В Україні впроваджують систему протидії продажу підроблених ліків. На упаковках ліків буде наноситися спеціальний 2D-код.

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розповів про те, що незабаром розпочнеться пілотний проєкт, мета якого – боротися з підробленими ліками.

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Як працюватиме система

На упаковці з ліками буде спеціальний 2D-код, який "активується" під час виробництва і деактивується під час продажу.

Для сканування коду аптекам доведеться купити недорогий скануючий пристрій (коштує менше за $100) або скористатися безкоштовним додатком для смартфона.

Дмитро Дубілет “ Взагалі, ця тема шокує. Точний обсяг чорного ринку оцінити складно, але один експерт наводив мені у приклад популярний препарат проти раку. За його словами, близько 30% цих ліків продається підробленими. У кращому випадку, пацієнтам, хворим на рак, продають просто крейду ”.

Що це дозволить

Аптеки не зможуть відпускати підроблені ліки (тобто ліки з підробленим або повторно використаним кодом).

Користувачі зможуть перевіряти справжність ліків, час його виробництва та продажу за допомогою смартфону.

Система не буде пропускати продаж прострочених ліків.

За даними урядовця, систему, яку застосовували для алкоголю — зі штрих-кодом вирішили не застосовувати з двох причин: перше – вже є готовий софт, який розроблено згідно з європейськими регламентами, друге – аптек не так багато, і домовитися з ними про покупку додаткового пристрою буде нескладно в рамках ліцензії.

Дмитро Дубілет “ Ми домовилися з МОЗ, МЕРТ і ключовими учасниками ринку (Асоціація та інші компанії), що запускаємо пілот для частини брендів і в декількох аптечних мережах протягом 1-2 місяців, а потім до кінця року масштабуємось на всю країну ”.

Передбачають, що таким чином українці будуть набагато краще захищені від підроблених ліків. А бюджет, до речі, отримає додаткові кілька мільярдів шляхом детінізації ринку.

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