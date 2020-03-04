В Україні зупинять підробку ліків, – Дубілет
В Україні впроваджують систему протидії продажу підроблених ліків. На упаковках ліків буде наноситися спеціальний 2D-код.
Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розповів про те, що незабаром розпочнеться пілотний проєкт, мета якого – боротися з підробленими ліками.
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Як працюватиме система
На упаковці з ліками буде спеціальний 2D-код, який "активується" під час виробництва і деактивується під час продажу.
Для сканування коду аптекам доведеться купити недорогий скануючий пристрій (коштує менше за $100) або скористатися безкоштовним додатком для смартфона.
Що це дозволить
- Аптеки не зможуть відпускати підроблені ліки (тобто ліки з підробленим або повторно використаним кодом).
- Користувачі зможуть перевіряти справжність ліків, час його виробництва та продажу за допомогою смартфону.
- Система не буде пропускати продаж прострочених ліків.
За даними урядовця, систему, яку застосовували для алкоголю — зі штрих-кодом вирішили не застосовувати з двох причин: перше – вже є готовий софт, який розроблено згідно з європейськими регламентами, друге – аптек не так багато, і домовитися з ними про покупку додаткового пристрою буде нескладно в рамках ліцензії.
Передбачають, що таким чином українці будуть набагато краще захищені від підроблених ліків. А бюджет, до речі, отримає додаткові кілька мільярдів шляхом детінізації ринку.
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