В Україні з'являться нові медичні професії

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В Україні з'являться нові медичні професії
В Україні з'являться нові медичні професії / mc3.edu

В Україні з'являться лікарі фізичної і медичної реабілітації, фізичні та ерготерапевти, а також їх асистенти.

У минулому залишаться методи реабілітації, що не мають доведеної ефективності, — електроди та струм по тілу пацієнта, парафінотерапія, компреси чи ванни з глиною, йдеться на сайті МОЗ.

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В Україні з'являться такі професії

– лікар фізичної та медичної реабілітації;

– фізичний терапевт;

– ерготерапевт;

– асистент фізичного терапевта;

– асистент ерготерапевта.

Такі зміни до наказу від 28 жовтня 2002 року № 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я та посад фахівців у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я" зареєстрували в Міністерстві юстиції України.

У МОЗ зазначають, що це допоможе сформувати мультидисциплінарні реабілітаційні команди та продовжити впровадження в Україні доказової реабілітації.

В Україні з'являться 5 медичних професій
В Україні з'являться 5 медичних професій

Медична реабілітація входить до програми медичних гарантій згідно з Законом України про "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

У чому полягає робота нових фахівців

Мета фахівців – усунути обмеження діяльності внаслідок цього захворювання чи травми за допомогою комплексу фізичних вправ та інших доказових методів.

1. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини

Він очолює реабілітаційний процес. Він організовує та координує виконання повного реабілітаційного циклу:

  • медичне та реабілітаційне обстеження;
  • встановлення реабілітаційних цілей;
  • визначення реабілітаційних втручань, необхідних для досягнення цих цілей;
  • визначення членів мультидисциплінарної реабілітаційної команди, які будуть проводити ці втручання;
  • проведення реабілітаційних втручань;
  • контроль ефективності реабілітаційних втручань відповідно до встановлених цілей;
  • подальше коригування індивідуальної програми реабілітації.

2. Фізичні терапевти

Вони займаються визначенням і максимальним покращенням якості життя та рухового потенціалу людини в процесі розвитку, профілактики, лікування/втручання, реабілітації та реабілітації.

Ці сфери охоплюють фізичне, психологічне, емоційне та соціальне благополуччя.

3. Ерготерапевти

Професіонали займаються не лише відновленням втрачених чи обмежених функції руху та координації, але і заново навчають людину жити в нових для неї умовах. Вони допомагають пацієнтам досягти максимальної самостійності та незалежності в побуті. Їх робота також полягає у тому, щоб у кінцевому результаті пацієнти змогли доглядати за собою, працювати, розважатися, освоювати нові хобі та спілкуватися.

До складу мультидисциплінарної команди з реабілітації повинні входити психолог, соціальний працівник, медсестра/медбрат, мовний терапевт та інші фахівці за потребою.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Медична реформа Міністерство охорони здоров’я
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