В українських аптеках з'явилися експрес-тести на коронавірус
Українські аптеки можуть офіційно продавати експрес-тести для виявлення коронавірусу. Тепер їх можна буде придбати так само, як і будь-які інші тести та лікарські засоби.
Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я та головний санлікар Віктор Ляшко на брифінгу.
До теми Як виглядають українські експрес-тести на коронавірус: фото
За його словами, наявність експрес-тестів в аптеках залежить безпосередньо від рішення власників аптек.
В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання суб’єкта господарювання, який володіє аптекою,
– сказав Ляшко.
Ляшко додав, що приватні лабораторії мають закуповувати тест-системи для проведення ПЛР-тесту на коронавірус. Але вони повинні відповідати вимогам біологічної безпеки.
Зазначимо, що на сайті виробника ціна на експрес-тест українського виробництва становить 445 гривень. Натомість в аптеках такий тест можна зустріти з націнкою до 500 гривень.
ПЛР-тест та експрес-тест – в чому різниця / Інфографіка 24 каналу
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