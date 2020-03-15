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В українських туристів, що опинилися в Єгипті на карантині, немає коронавірусу

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Українці на карантині в Єгипті / 24 канал

Серед українських туристів, які опинилися на карантині у двох готелях Єгипту, немає хворих на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Станом на зараз, у наших туристів, які перебувають на карантині, коронавірус не зафіксовано,
– сказав Кулеба.

Він додав, що ситуація постійно контролюється українським консульством.

Нагадаємо, що два готелі у Шарм-ель-Шейху, у яких загалом відпочивало 730 українців, закрили на карантин. Все через те, що в одному з готелів виявили двох відпочивальників, інфікованих коронавірусом.

Відпочивальники готелю не зможуть покинути їх територію впродовж 14 днів. Після закінчення карантину українцям зроблять експрес-тести та обстежать на наявність Covid-19. Якщо результати будуть негативними, вони повернуться додому.

що варто знати про коронавірус

Коронавірус у цифрах / 24 канал

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Єгипет Коронавірус Covid-19 Лікування
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