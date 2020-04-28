В українських в'язницях виявили 6 хворих на коронавірус

В Україні 6 випадків захворювання на COVID-19 в тюрмах. Захворіли 4 працівників Державної кримінально-виконавчої служби та 2 ув'язнених.

Про це повідомив Департамент з питань виконання кримінальних покарань.

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Станом на 28 квітня з 6 випадків зараження 4 рази коронавірусну інфекцію виявили у працівників ДКВС,

– йдеться в повідомленні Департаменту.

Ще по одному випадку виявили серед осіб, узятих під варту в Чернівецькому слідчому ізоляторі і Кропивницькому слідчому ізоляторі. Відтак, всього в українських в'язницях виявили 6 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Важливо! Міністерство юстиції України не виключає масового звільнення ув'язнених через поширення коронавірусу. Втім, у відомості запевнили, що поки такий варіант опрацьовують лише в теорії.

Що відомо про спалахи коронавірусу в тюрмах?

Через неможливість самоізоляції в тюрмах та стрімке поширення коронавірусу через контакти в'язнів деякі країни вирішили звільнити в'язнів.

Влада Ірану тимчасово звільнила близько 85 тисяч ув’язнених, щоб приборкати спалах коронавірусу в країні. Серед них є й політичні в'язні. 50% звільнених – ув'язнені за справами, що пов'язані з безпекою.

У Франції через спалах коронавірусу звільнили понад 6266 ув'язнених. Загалом це приблизно 10% від усіх осіб, які утримуються у в'язницях.

В Італії в'язні протестували проти обмежень, які ввела влада для боротьби з коронавірусом та вчиняли бунти: 6 в'язнів загинули.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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