В українця витягнули з ока 12-сантиметрового глиста
У чоловіка з Луцька кілька тижнів чухалось око і було відчуття "повзання". Виявилось, що весь цей час у ньому жив рухомий гельмінт.
При детальному огляді було виявлено рухомого гельмінта. Причиною такого стану стало досить рідкісне та небезпечне захворювання – дирофіляріоз, повідомляє Окуліст Луцьк.
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Вилучений гельмінт (дирофілярій) потрапляє в кровотік людини через укус комара, який інфікується від заражених тварин (зазвичай собак чи котів).
В організмі людини є певні місця, які ці личинки люблять найбільше:
- підшкірна клітковина різних частин тіла;
- орган зору;
- статеві органи (калитка, яєчка тощо);
- молочні залози;
- внутрішні оболонки тканин і органів черевної порожнини;
Проте у більш ніж половини випадків дирофілярії оселяються в очах. Проте деякі лікарі припускають, що личинки можуть передаватися і через інших комах – блохів, вошей, ґедзів, кліщів. На щастя, напряму заразитись від тварини неможливо.
- Поява під шкірою чи слизовою оболонкою пухлиноподібного утворення;
- Почервоніння, свербіж чи навіть біль на окремій ділянці тіла;
- Новоутворення може бути болючим або ж не спричиняти жодного дискомфорту, проте може переміститись, особливо під дією зігрівальних компресів;
- Головний біль;
- Загальна слабкість;
- Нудота;
- Підвищена температура;
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