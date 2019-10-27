В українця витягнули з ока 12-сантиметрового глиста

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Дирофіляріоз в Україні
Дирофіляріоз в Україні

У чоловіка з Луцька кілька тижнів чухалось око і було відчуття "повзання". Виявилось, що весь цей час у ньому жив рухомий гельмінт.

При детальному огляді було виявлено рухомого гельмінта. Причиною такого стану стало досить рідкісне та небезпечне захворювання – дирофіляріоз, повідомляє Окуліст Луцьк.

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Фото- та відеодокази ви можете переглянути за першоджерелом.

Вилучений гельмінт (дирофілярій) потрапляє в кровотік людини через укус комара, який інфікується від заражених тварин (зазвичай собак чи котів).

 
Дирофіляріоз – це
Гельмінтозне захворювання, яке небезпечне тим, що може викликати незворотні зміни в організмі людей та тварин.
 
Тривалість життя цих глистів в організмі від 5-до 7 років. 

В організмі людини є певні місця, які ці личинки люблять найбільше:

  • підшкірна клітковина різних частин тіла;
  • орган зору;
  • статеві органи (калитка, яєчка тощо);
  • молочні залози;
  • внутрішні оболонки тканин і органів черевної порожнини;

Проте у більш ніж половини випадків дирофілярії оселяються в очах. Проте деякі лікарі припускають, що личинки можуть передаватися і через інших комах – блохів, вошей, ґедзів, кліщів. На щастя, напряму заразитись від тварини неможливо.

 
Дирофіляріоз – перші симптоми
  1. Поява під шкірою чи слизовою оболонкою пухлиноподібного утворення; 
  2. Почервоніння, свербіж чи навіть біль на окремій ділянці тіла;
  3. Новоутворення може бути болючим або ж не спричиняти жодного дискомфорту, проте може переміститись, особливо під дією зігрівальних компресів;
Ще можуть виникнути:
  1. Головний біль;
  2. Загальна слабкість;
  3. Нудота;
  4. Підвищена температура;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Новини Луцька
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