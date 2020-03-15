В Україні перепрофілюють медзаклади через коронавірус

Міністр МОЗ найближчим часом підпише наказ, згідно з яким усі лікарні, перенесуть планові заходи, для того, аби надавати якісну медичну допомогу українцям у випадку коронавірусу.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Читайте також: Ємець пропонує закрити кафе та ресторани через коронавірус

Завтра міністр МОЗ підпише наказ, згідно з яким всі планові операції будуть перенесені для того аби медичні заклади були готові до надання якісної медичної допомоги, яку потребуватимуть українці,

– зазначив Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, МОЗ наразі інтенсивно готує заклади охорони здоров'я, продовжує перепрофільовувати лікарні, для того заклади могли прийняти хворих в разі масового їх надходження.

Головне про поширення коронавірусу в Україні

В Україні 3 людини захворіли на коронавірус Covid-19, серед яких померла перша жертва – жінка з Радомишля. Два інших випадки зафіксували в Чернівецькій області.

В Україні ввели карантин на загальнонаціональному рівні. Відтак, заборонили проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах та університетах. Карантин триватиме три тижні – від 12 березня до 3 квітня.

Українців закликали дотримуватися правил профілактики: мити руки, користуватися антисептиками, не підходити близько до людей, за можливості працювати з дому, та самоізольовуватися.

До теми: Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.