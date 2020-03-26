В Україну невдовзі прибудуть 200 тисяч тестів на Covid-2019: деталі

Невдовзі в Україну прибудуть 200 тисяч тестів для виявлення коронавірусу. Пибудуть вони із Китаю та Південної Кореї.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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Ми вже справді заплатили та найближчим часом будуть доставлені 100 тисяч тестів (на виявлення коронавірусу – 24 канал) з Китаю. Вони готові та будуть направлені в Україну. За українським контрактом передбачена дуже велика квота,

– розповів парламентар.

За це він висловив "велику подяку офісу Джека Ма", який продовжує допомагати Україні отримувати такі надважливі тести для виявлення інфекції.

Увага! 50 тисяч тестів на коронавірус для України купив Джек Ма – найбагатша людина Китаю. Їх вже передали Україні. Також він допоміг закупити і другу частину тестів.

"Україна уклала контракт із дуже великим китайським інститутом, який виготовляє лабораторні тести, які зараз дуже потрібні Україні. Ми замовили додаткові тести в Південній Кореї, а це – теж 100 тисяч екземплярів", – додав Мотовиловець.

За його словами, це – велике досягнення МЗС України. Фактично все медобладнання та засоби захисту, які отримує Україна з-за кордону, надходять "через дипломатичні канали".

Яка допомога вже надійшла в Україну з Китаю:

В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;

ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;

80 тисяч респіраторів;

10 тисяч комбінезонів захисту;

Апарати штучної вентиляції легенів;

500 тисяч тришарових масок.



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