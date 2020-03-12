24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Україну повернулися 2 громадян з ізольованого через коронавірус лайнера Grand Princess

- Читать новость на русском
Дмитро Кулеба / пресслужба Кабінету Міністрів України

Двоє українців з ізольованого через коронавірус лайнера Grand Princess у ніч на 12 березня повернулися до Києва. Їх вже помістили на обсервацію, хоч до цього ці люди пройшли низку медичних перевірок. У них негативний тест на коронавірус Covid-19.

Про це під час брифінгу повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Важливо Україна готує другу евакуацію громадян з Китаю, – Кулеба

У мене є приємна новина: сьогодні вночі (ніч на 12 березня – 24 канал) у безпеці та здоровими в Україну повернулися двоє громадян, які до цього перебували на судні Grand Princess,
– розповів він.

Окремо Кулеба зауважив: громадяни, які повернулися з ізольованого лайнера, пройшли декілька разів контроль на стан свого здоров’я.

"Як додатковий захід безпеки – їх помістили на обсервацію. Кожен громадянин перебуває під захистом МЗС за кордоном. Зараз українцями, що повернулися, опікується Міністерство охорони здоров’я", – додав Кулеба.

Брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби щодо коронавірусу: відео

Що відомо про ситуацію на Grand Princess? Круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, вже пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія. З нього вже почали сходження пасажири. Усім їм проводять необхідні обстеження та відправляють на карантин. На судні перебуває багато українців. Йдеться про 49 громадян: 47 членів екіпажу та пасажирів. Двоє українців вже повернулися на Батьківщину.

Курс валют на 12 березня: євро та долар знову суттєво додали в ціні
сьогодні
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини України Лікування Новини Здоров'я Новини політики Дмитро Кулеба – новини МЗС України Водний транспорт Новини США
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 10:45 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
Анастасія Лукашевська
11 березня 19:31 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
11 березня 18:32 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
11 березня 12:40 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
11 березня 08:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук