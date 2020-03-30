В Україну прибули 100 тисяч ПЛР-тестів із Південної Кореї
До України прибув літак із медичною допомогою із Сеула. На борту авіасудна із Південної Кореї доправили 100 тисяч ПЛР-тестів.
Після проходження митних процедур з оформлення тест-системи доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей країни. Про це мовиться на сайті президента України.
Раніше В Україну невдовзі прибудуть 200 тисяч тестів на Covid-2019: деталі
Постачання здійснила компанія Caremille. Вантаж доправили в Україну з ініціативи Офісу Президента, а координацію здійснювало посольство України в Республіці Корея.
Набір тест-системи компанії SolGent містить усі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тому при його використанні немає потреби в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до 120 хвилин,
– інформують в Офісі Президента.
Чим відрізняються тести на Covid-2019 / Інфографіка 24 каналу
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