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В Україну прибули 100 тисяч ПЛР-тестів із Південної Кореї

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ПЛР-тести надійшли в Україну з Південної Кореї / Пресслужба Офісу Президента

До України прибув літак із медичною допомогою із Сеула. На борту авіасудна із Південної Кореї доправили 100 тисяч ПЛР-тестів.

Після проходження митних процедур з оформлення тест-системи доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей країни. Про це мовиться на сайті президента України.

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Постачання здійснила компанія Caremille. Вантаж доправили в Україну з ініціативи Офісу Президента, а координацію здійснювало посольство України в Республіці Корея.

Набір тест-системи компанії SolGent містить усі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тому при його використанні немає потреби в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до 120 хвилин,
– інформують в Офісі Президента.

З Китаю та Південної Кореї вже привезли 250 тисяч тест-систем. Розпочали вітчизняне виробництво і медичні заклади вже отримали перші партії. Загалом плануємо довести кількість ПЛР-тестів до мільйона. Я вже не кажу про експрес-тести та різноманітне медичне обладнання,
– зауважив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він додав, що зараз конкуренція за медичні товари у світі є шаленою, відтак Єрмак подякував за роботу урядовцям, дипломатам, місцевим чиновникам та бізнесменам, які "щодня важко працюють, аби придбати для країни усе необхідне".

"Нещодавно медичні маски були доставлені до військових шпиталів Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова. А за тиждень мільйони додаткових медичних масок будуть спрямовані не лише до лікарень та військових частин, а і до аптек країни", – додав Єрмак.

Чим відрізняються один від одного експрес-тест та ПЛР-тест на коронавірус
Чим відрізняються тести на Covid-2019 / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Андрій Єрмак Офіс Президента Лікування Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Південна Корея Новини політики
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