В Україну прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу

З Китаю в Україну доправили ще 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу.

Також Україна отримала 40 тисяч окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень, повідомляє пресслужба президента України.

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Устаткування надішлють до лікарень та лабораторій усіх регіонів України. Засоби захисту повинні направити військовим і працівникам Державної прикордонної служби. Аби задовольнити попит населення, медичні маски надійдуть і в аптеки.

Цим же літаком в Україну ввезли експрес-тести та медичні засоби, які вітчизняні підприємці закупили власним коштом.

До слова, 30 березня перша партія зі 100 тисячами ПЛР-тестів надійшла до нас з Республіки Корея. Тест-системи рівномірно розподілили між інфекційними лабораторіями у всі регіони України.



Діагностика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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